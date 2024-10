Scommesse, la magia è servita: 7mila euro con questo pronostico

Scommesse, la magia del weekend appena trascorso è servita: il colpo da 7 mila euro puntando su questo tipo di pronostico.

Un altro weekend è andato in archivio e adesso gli scommettitori, o almeno quelli più accaniti, si concentreranno sulle nazionali. Sì, non ci sono sfide di campionati e nemmeno di coppe europee nel corso della prossima settimana. L’abbuffata dei giorni scorsi è stata clamorosa e adesso c’è lo stop per la Nations League.

Sono stati diversi i colpi piazzati, comunque, nei giorni scorsi. E uno dei più importanti, come al solito, ci viene regalato dal sito della PlanetWin365. Una giocata particolare, anche molto fortunata – soprattutto il multigol dell’Inter, praticamente per tutta la partita in superiorità numerica – ma anche ben studiata. Un colpo da oltre seimila euro, quindi una montagna di soldi: per essere precisi il fortunato giocatore ha portato a casa la bellezza di 6.632,08 euro, con un importo giocato di 200euro e con un bonus bellissimo di 1.151,02euro. I dettagli della schedina li potrete trovare sotto.

Scommesse, ecco il colpo del weekend

Nove partite, partendo dalla Serie B, passando per la Serie A, e poi trasferendosi in Spagna e in Francia. La particolarità di questa schedina, come potete notare anche voi, è il fatto che molti di questi match sono stati pronosticati con la formula “multigol”, che è un tipo di giocata che agli scommettitori, a quanto pare, piace e anche parecchio. Non solo bravura, ma anche un bel po’ di fortuna (senza quella, oggettivamente, non si vince mai), soprattutto per quanto riguarda il multigol dell’Inter: massimo tre gol dei nerazzurri pronosticati e alla fine la tripletta di Thuram ha chiuso il match. Ma per come si era messa la partita era anche facile aspettarsi una goleada della squadra di Inzaghi. Così non è stato. Ed è scattata la festa.