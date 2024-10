Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Stoccarda-Hoffenheim è una partita valida per la sesta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle prime due giornate di Champions League lo Stoccarda ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto. Dopo la bella ma sfortunata partita giocata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, non è riuscito a vincere in casa contro lo Sparta Praga pur creando un alto numero di palle gol. In Bundesliga il bottino è di otto punti e il rendimento in crescita, contro l’Hoffenheim c’è la possibilità di centrare il quinto risultato utile consecutivo contro una squadra reduce invece da quattro sconfitte consecutive in campionato.

L’ultima è stata clamorosa: in vantagio di tre gol, dopo essere rimasta in dieci ha perso 4-3 contro il Werder Brema in casa. La difesa della difesa è un problema grave dell’Hoffenheim che solo nell’ultima sfida di Europa League è riuscito a mantenere la porta inviolata. Ripetersi però contro lo Stoccarda che ha ottime statistiche a livello offensivo sarà molto complicato, e anzi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una partita ricca di gol.

Come vedere Stoccarda-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Stoccarda-Hoffenheim è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo Stoccarda è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Hoffenheim

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Undav, Demirović.

HOFFENHEIM (3-4-2-1): Baumann; Drexler, Stach, Akpoguma; Gendrey, Grillitsch, Bischof, Prass; Kramarić, Bülter; Hložek.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2