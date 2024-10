Monza-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Roma è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta subita contro l’Elfsborg in Europa League ha messo in mostra tutti i limiti attuali della Roma. Il cambio di allenatore è servito solo per una partita, quella contro l’Udinese. Successivamente sono rivenuti a galla i problemi strutturali di questa squadra che è tornata a giocare con il 3-5-2 senza avere esterni di ruolo affidabili, sopratutto a destra dove titolare è Celik, che era la terza scelta dietro a Karsdorp e Kristensen solo qualche mese fa.

Le vicissitudini societarie con le dimissioni di Lina Souloukou che di fatto aveva esonerato De Rossi e chiamato Juric hanno subito tolto forza all’ex Torino, tanto che si parla in ambienti romani già di un possibile ritorno dell’ex capitano. Il Monza è un’altra squadra in estrema difficoltà e anche Nesta è a rischio esonero: potrebbe uscirne un pareggio che a questo giro non accontenterebbe nessuno.

Come vedere Monza-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Roma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio U-Power di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.22 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-3” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

La Roma dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta ma non è detto riesca a prendersi i tre punti. Il Monza potrebbe approfittare del periodo difficile dei giallorossi e segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1