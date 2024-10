Aston Villa-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Manchester United è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Aston Villa e Manchester United arrivano a questa sfida di Premier League con umori diametralmente opposti. Da una parte c’è Unai Emery sempre più comandante di una ciurma di calciatori che sanno bene cosa devono fare durante le partite: gioco ad alta intensità capace di spremere gli avversari, con l’ultima partita che è stata un capolavoro, vittoria per 1-0 addirittura contro il Bayern Monaco in Champions League.

Dall’altra parte c’è incece Ten Hag che confermato a sorpresa in estate potrebbe essere giunto stavolta davvero al capolinea: l’inizio di stagione del Manchester United è stato tutt’altro che esaltante, la squadra sta producendo parecchio a livello offensivo ma non riesce a trovare continuità di rendimento e commette errori difensivi clamorosi. In queste condizioni vincere contro l’Aston Villa appare una missione proibitiva. E per Massimiliano Allegri la vittoria dell’Aston Villa sarebbe una scommessa vinta: potrebbe essere l’ex Juventus il nuovo allenatore del Manchester United.

Come vedere Aston Villa-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Manchester United è in programma domenica alle 15:00 al Villa Park di Birmingham. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X doppia chance + over 1,5” nella partita tra Aston Villa e Manchester United è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 Snai. Il segno “Gol” (entrambe le squadre segnano) è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

L’Aston Villa dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre potrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Rogers, Barkley, Tielemans, Philogene; Duran, Watkins.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire, Dalot; Mainoo, Ugarte; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1