Bordata a Federica Pellegrini: spunta la verità

Bordata a Federica Pellegrini: la nuotatrice azzurra attaccata in diretta. Dopo le parole di Ceccon un’altra parola fuori luogo

Nei giorni scorsi il campione olimpico azzurro Ceccon, parlando al Corriere della Sera, ha detto che Federica Pellegrini per lui non rappresenta nulla. Apriti cielo: sono arrivati i commenti di moltissimi tifosi della Divina contro l’olimpionico ma anche quelli del marito, che ha difeso, ovviamente, la sua dolce metà.

Ci sta. Non tutti possono essere simpatici a tutti e c’è da dirlo. E poi il mondo è bello perché è vario. Adesso, come sappiamo, Federica Pellegrini dopo aver deciso di togliersi in maniera definitiva il costume e dedicarsi a tutti gli altri impegni di vita, tra una famiglia e con una bimba piccola che è arrivata da un poco di tempo, è impegnata nel programma del sabato sera di Rai Uno Ballando con le Stelle. Si cimenta in un campo non suo, e anche ieri sera ha dato prova di essere comunque una ballerina provetta, che s’impegna. Sono tutti amatori in quel campo, nessuno è un professionista. Ma nonostante questo la Pellegrini è sempre nell’occhio del ciclone.

Bordata a Federica Pellegrini, spunta anche Alfonso Signorini

“Durante l’ultima puntata del Grande Fratello – viene svelato dal portale assodigitale.it – Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina pungente a Federica Pellegrini, attualmente impegnata come concorrente a Ballando con le Stelle”.

Mentre il conduttore cercava di far alzare l’audience di un programma che non riesce a tornare a quelli che sono stati i fasti di un tempo, Signorini ha detto questo: “Javier, sei peggio della Pellegrini a Ballando”. Una battuta che non è sfuggita ovviamente a nessuno e che dimostra che, quando uno si cimenta a fare qualcosa di diverso nonostante non sia il proprio campo, non mancano quelli che sono pronti a criticare. La polemica, ovviamente, come succede spesso in questi casi, è impazzata sui social. Chi difende la Pellegrini, capace di mettersi in gioco, chi invece la pensa come Signorini. Insomma, è il bello delle parti. E tutto questo crea hype. Che poi è quello che cercano tutti, ovvio.