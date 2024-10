Brutte notizie per Sinner: ci sono proprio tutti nell’ultimo torneo della stagione, quello che apre le porte alle Finals di Torino

Quando c’è il numero uno del mondo di mezzo, tutti vogliono fare bella figura. Tutti sognano di batterlo. E noi italiani, adesso, ci stiamo godendo un momento che mai prima d’ora avevamo avuto il piacere di vivere. Jannik Sinner è il numero uno al mondo della racchetta: un ragazzo non solo fortissimo, ma anche educato, un figlio che tutti i genitori vorrebbero avere, e che si deve anche difendere da delle accuse infamanti che nulla hanno a che vedere con il mondo dello sport.

Vabbè, speriamo come detto prima e in molte altre circostanze che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi e soprattutto come sarebbe giusto. Jannik intanto pensa solo ed esclusivamente a giocare e dopo aver perso in finale a Pechino contro Alcaraz nei prossimi giorni sarà impegnato nel torneo di Shangai. Uno degli ultimi Masters 1000 della stagione, perché l’ultimo sarà quello di Parigi-Bercy che è in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Un antipasto di quelle che saranno le Finals di Torino.

Brutte notizie per Sinner, a Parigi ci sono tutti

E così come spiegato da tennisworlditalia.com, al torneo francese, che mette in palio dei punti pesantissimi soprattutto per quelli che ancora non si sono qualificati per il torneo torinese, ci sono tutti i big. E per Sinner, ovviamente, sarà un po’ più difficile arrivare in fondo.

“In questo momento, però, il campione serbo è iscritto al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il belgradese prenderà la sua decisione dopo l’esibizione che giocherà in Arabia Saudita insieme a Sinner, Alcaraz, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Djokovic ha trionfato lo scorso anno in Francia battendo in finale Grigor Dimitrov”. Sì, avete letto bene. A Parigi ci sarà anche il campione olimpico Djokovic che ha deciso di iscriversi al torneo e che vuole non solo difendere il titolo conquistato l’anno scorso ma vuole anche cercare di conquistare quei punti che gli servono per approdare a Torino. Vedremo se ci riuscirà.