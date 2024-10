Real Sociedad-Atletico Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Atletico Madrid è una partita valida per la nova giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La campagna europea di Real Sociedad e Atletico Madrid, in questa settimana, ha regalato solamente delusioni. E non sappiamo a chi delle due squadre è andata peggio. I primi hanno perso in casa contro l’Anderlecht, i secondi invece hanno preso 4 gol dal Benfica, che non sembrava una squadra così forte da poter prendersi un’affermazione così schiacciante. Eppure è andata in questo modo.

Ovvio che alla sosta sia la Sociedad, sia i madrileni, vorrebbero andarci sereni. Ovvio che un’altra sconfitta metterebbe un certo malumore anche nei tifosi che poi penserebbero, per due settimane, a quello che poteva essere e che invece non è stato. Quindi di solito cosa succede in questi casi? Di solito subentra la paura, quella che non ti fa tentare la giocata, quella che hai quando non vuoi perdere in nessun modo. Sì, c’è da dire che poi un match del genere rimane aperto a qualunque tipo di risultato. Ma noi un pensiero, ovviamente, visto il momento e vista la settimana che entrambi i tecnici hanno passato, ce l’abbiamo. Anche perché, è giusto sottolineare pure questo, loro sono valutati in base ai risultati e qualora le cose continuassero ad andare in questo modo, non è detto che non ci possa essere un ribaltone clamoroso.

Come vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Atletico Madrid, valida per la nova giornata della Liga spagnola, è in programma domenica 6 ottobre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio tra queste due formazioni è quotato a 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Stesso pensiero in questo caso anche per Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida in questione almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E poi, per quanto vi abbiamo anche raccontato prima, siamo certi che potrebbe finire in pareggio. Sì, un punto a testa per lenire le ferite delle coppe europee, per muovere la classifica, e passare almeno un paio di settimane con una certa tranquillità. Non è il massimo, ovvio, ma da qualcosa bisogna pur partire.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Atletico Madrid

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, J Lopez; Zubimendi, Sucic, S Gomez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Alvarez, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1