I pronostici di domenica ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 6 ottobre, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo prima della sosta per le nazionali.

La settima giornata di Serie A si chiude questa domenica con le restanti cinque partite in programma. Si parte alle 12:30 con la Juventus che dopo l’impresa di Lipsia chiede strada al Cagliari di Nicola che ha salvato la panchina nello scorso turno battendo il Parma. Bianconeri favoriti per la vittoria come lo è la Lazio all’Olimpico contro l’Empoli.

Impegno sulla carta abbordabile anche per la Roma in casa del claudicante Monza, ma i giallorossi al momento non danno alcuna garanzia nonostante il cambio di allenatore.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bologna-Parma e Fiorentina-Milan in Serie A, Chelsea-Nottingham Forest, Aston Villa-Manchester United e Brighton-Tottenham in Premier League, Eintracht Francoforte-Bayern Monaco in Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Juventus-Cagliari, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Lazio (in Lazio-Empoli, Serie A, ore 15:00)

(in Lazio-Empoli, Serie A, ore 15:00) Stoccarda (in Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga, ore 19:30)

(in Stoccarda-Hoffenheim, Bundesliga, ore 19:30) Barcellona (in Alaves-Barcellona, Liga, ore 16:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Nottingham Forest , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Brighton-Tottenham , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Parma , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Fiorentina-Milan , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Aston Villa-Manchester United, Premier League, ore 15:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 5.15 GOLDBET ; 5.28 SNAI; 5.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Real Sociedad-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00