Brighton-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Brighton-Tottenham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque vittorie di fila tra coppe (Europa League, League Cup) e campionato, una di queste arrivata contro una diretta concorrente per un posto fra le prime 4, il Manchester United, travolto una settimana fa ad Old Trafford. Non se la passa affatto male il Tottenham di Ange Postecoglou, che vince ininterrottamente dallo scorso 15 settembre e cioè dalla sconfitta nel derby del Nord di Londra contro l’Arsenal.

I londinesi, con un undici infarcito di riserve, giovedì hanno avuto la meglio anche sul Ferencvaros a Budapest, facendo così due su due in Europa League. Gli Spurs hanno ripreso quota pure nella classifica della Premier League: dopo il successo sullo United sono saliti all’ottavo posto (10 punti), a sole tre lunghezze dal quarto.

In questo weekend li attende la complicata trasferta di Brighton, contro una squadra che in campionato non vince da oltre un mese. I Seagulls, che avevano iniziato con due vittorie consecutive (Everton e Manchester United) da settembre in poi hanno avuto la meglio solamente in League Cup contro Crawley Town e Wolverhampton e sabato scorso si sono arresi al Chelsea a Stamford Bridge al termine di un pirotecnico 4-2. Il gioco spiccatamente offensivo del giovane tecnico Fabian Hurzeler ha anche delle controindicazioni: il Brighton ha incassato ben 8 gol nelle ultime tre partite. L’allenatore svizzero inoltre contro gli Spurs dovrà rinunciare a van Hecke, Joao Pedro, Simon Adingra, James Milner, Solly March e Matty O’Riley. Nel Tottenham invece è ancora indisponibile il sudcoreano Son.

La sfida tra Brighton e Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vista la lunga lista di infortunati e assenti in casa Brighton ed il momento non proprio positivo dei Seagulls, ci aspettiamo un risultato positivo del Tottenham in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-Tottenham

BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor, Estupinan; Enciso, Baleba, Hinshelwood; Rutter, Welbeck, Mitoma.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2