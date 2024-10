Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è una partita valida per la sesta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo un inizio da urlo, in cui sono arrivate soltanto vittorie e scorpacciate di gol, il Bayern Monaco ha tirato il freno a mano, facendo registrare un pareggio e una sconfitta – la prima stagionale – nelle ultime due partite.

Sabato scorso era stato il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica a fermare i bavaresi, strappando un pari all’Allianz Arena (1-1). Nella seconda giornata di Champions League, invece, a dare un dispiacere alla squadra di Vincent Kompany c’ha pensato l’Aston Villa – con la complicità del portiere Neuer, indeciso sul gol di Duran – indigesto come nella finale di Coppa dei Campioni del 1982. Il tecnico belga deve iniziare preoccuparsi? Secondo noi no, ma farebbe bene a non sottovalutare qualche campanello d’allarme. Sarà indubbiamente un buon test quello di Francoforte contro l’Eintracht, una delle squadre in questo momento più in forma della Bundesliga e che non ha più perso dopo la sconfitta rimediata all’esordio in casa del Borussia Dortmund. Gli uomini di Dino Toppmoller sono reduci peraltro da un’impresa tutt’altro che banale in Europa League, dove giovedì scorso hanno espugnato un campo difficile come quello del Besiktas, andando a vincere 3-1 a Istanbul e conquistando il primo successo nella competizione continentale.

Come vedere Eintracht Francoforte-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayern Monaco dovrebbe reagire dopo la sconfitta di Birmingham in Champions League ma sarà difficile tenere la porta inviolata contro un Eintracht Francoforte in gran forma: i gol non mancheranno di certo, né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Dina Ebimbe, Shkiri, Larsson, Chaïbi; Ekitiké, Marmoush.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Müller, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2