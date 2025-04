Pronostico Arsenal-Brentford: rendimento da urlo in trasferta

Arsenal-Brentford è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una notte magica, di quelle che i tifosi dei Gunners hanno vissuto poche volte nella loro storia. Martedì scorso l’Arsenal ha polverizzato nientepopodimenoche i campioni d’Europa del Real Madrid, travolto 3-0 all’Emirates Stadium e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Il primo round del quarto di finale è stato esclusivamente di marca londinese: la squadra di Mikel Arteta ha dominato in tutte le statistiche, trascinata da una doppietta di Rice, autore di due gol spettacolari su punizione. Poi l’ex Real Sociedad Merino, per necessità adattato nel ruolo di punta centrale, ha messo la firma sulla rete del 3-0 che è quasi una sentenza per i Blancos di Carlo Ancelotti.

Ciò ovviamente non significa che il Real Madrid sia morto e sepolto: in passato, infatti, ha più volte dimostrato di essere capace di “remuntade” sulla carta impossibili, soprattutto nella coppa dalle grandi orecchie. L’allenatore basco questo lo sa bene e farà in modo che i suoi restino “sul pezzo” in vista della sfida del “Bernabeu”, in programma già nella prossima settimana.

Non sarebbe una sorpresa, dunque, se Arteta decidesse di preservare i migliori nel match di Premier League con il Brentford, anche per via delle tante assenze: l’Arsenal è ormai lontanissimo dal primo posto e non rischia, per ora, di farsi soffiare il secondo (la terza, il Nottingham Forest, ha 5 punti in meno). Del resto, il pareggio di una settimana fa sul campo dell’Everton (1-1) dimostra come i Gunners siano concentrati soltanto sulla coppa. Sembra non avere più obiettivi realistici anche il Brentford: le Bees hanno totalizzato un punto nelle ultime due gare, sprecando forse l’ultima chance di rientrare in corsa per l’Europa. Gli uomini di Thomas Frank sono dodicesimi, a -9 dal settimo posto: sarà difficile trovare grandi motivazioni da quoi a maggio.

Il pronostico

L’attenzione di Arteta e dei suoi uomini è focalizzata sulla Champions League ma non è da escludere che arrivi comunque una vittoria contro un Brentford alle prese con qualche assenza di troppo ed ormai senza più obiettivi realistici. Non sono da sottovalutare, tuttavia, i numeri fatti registrare dalle Bees in trasferta nell’ultimo periodo. Gli ultimi cinque successi della squadra di Frank, infatti, sono arrivati tutti fuori casa. Un gol potrebbero riuscire a segnarlo.

Le probabili formazioni di Arsenal-Brentford

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Tierney; Odegaard, Jorginho, Merino; Nwaneri, Trossard, Sterling.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Ajer, Collins, van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1