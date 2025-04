Pronostici Premier League 12 aprile ore 16:00: sogno Champions ancora intatto

Premier League, il Nottingham Forest non vuole mollare sul più bello: vittoria alla portata contro un Everton che ha già la salvezza in tasca.

Quella del Nottingham Forest è già una stagione da incorniciare, qualunque dovesse essere l’epilogo, ma gli uomini di Nuno Espirito Santo non vogliono correre il rischio di rovinare tutto sul più bello. La Champions League, solamente fantascienza in estate, è diventata turno dopo turno un obiettivo concreto. E con sette giornate ancora da disputare, la squadra guidata dal tecnico portoghese è terza in classifica, con un margine di 5 punti sulla sesta (in Champions con ogni probabilità andranno le prime 5 per via della prima posizione dell’Inghilterra nel ranking Uefa).

Nell’ultimo turno i Tricky Trees hanno subito una battuta d’arresto, incassando la prima sconfitta dopo oltre un mese: a Birmingham, sul difficile campo dell’Aston Villa – al momento una delle squadre più in palla del massimo campionato d’oltremanica – il Forest ha perso 2-1, un risultato che è andato addirittura stretto ai Villans, come si evince dagli Expected Goals prodotti dagli uomini di Unai Emery (3,03). Per evitare di essere risucchiati nella bagarre, i Reds dovranno cercare di far valere per l’ennesima volta in stagione il fattore campo nella sfida con l’Everton: solo Liverpool e Arsenal hanno totalizzato più punti del Nottingham Forest davanti al proprio pubblico (31 dei 57 totali). Tuttavia, pur essendo salvi con largo anticipo, i Toffees non danno l’impressione di essere in vacanza. Anzi. Il club di Liverpool, che ha ripreso vigore dopo l’arrivo di David Moyes in panchina, da metà gennaio ha perso solo una volta in campionato e soprattutto ha trovato con costanza la via del gol: non è da escludere che ci riesca pure a City Ground.

Le previsioni sulle altre partite

Prosegue senza sosta la crisi del Leicester, che sarà verosimilmente la seconda squadra a dover fare i conti con il verdetto dell’aritmetica dopo il Southampton. Lunedì scorso le Foxes hanno perso per l’ottava volta consecutiva, scivolando a -15 dalla quartultima. Le possibilità di rimonta, a questo punto, sono davvero poche.

Eppure il club che si laureò campione nel 2016 con Claudio Ranieri al timone non sembra avere intenzione di esonerare Ruud van Nistelrooy. Il dato più preccupante riguarda i gol segnati: il Leicester è incredibilmente a secco da fine gennaio. Un’altra sconfitta è in arrivo a Brighton, contro una squadra che non vede l’ora di risollevarsi dopo il due k.o. con Aston Villa e Crystal Palace che hanno fatto perdere quota ai Seagulls, ora a -4 dal settimo posto. Da oltre due mesi nelle partite che vedono protagonista il Brighton il numero dei gol complessivi è sempre superiore a 2 e contro una difesa colabrodo come quella del Leicester è improbabile che il trend non prosegua. Non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sul derelitto Southampton, infine, l’Aston Villa: la truppa di Unai Emery, nonostante le fatiche di coppa – in settimana ha perso 3-1 con il PSG nell’andata dei quarti di Champions League – dovrebbe banchetare sui Saints, che domenica scorsa sono retrocessi aritmeticamente con 7 turni d’anticipo (record), verdetto a cui ha fatto seguito la scelta di Ivan Juric di rassegnare le dimissioni.

Premier League: possibili vincenti

Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Everton)

Brighton (in Brighton-Leicester)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Brighton-Leicester

Southampton-Aston Villa

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Nottingham Forest-Everton

Southampton-Aston Villa

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham Forest è quotata a 2.10 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Brighton-Leicester è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

