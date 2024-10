Nizza-Psg, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostici

Nizza-Psg è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta contro l’Arsenal in Champions League ci può anche stare. Ma non per come è arrivata: un Psg che mai è riuscito praticamente ad entrare in partita. E i problemi per Luis Enrique sono sotto gli occhi di tutti. Certo c’è, comunque, che contro il Nizza dovrebbe comunque arrivare una vittoria. E andiamo a vedere perché.

Intanto perché c’è una grossa differenza tra le due formazioni e, nonostante la scoppola rimediata a Londra, in campionato i parigini sono primi in classifica con 16 punti. E poi non è da sottovalutare nemmeno un altro fattore, relativo alla stanchezza europea che sì, c’è stata per entrambi, ma il Nizza ha giocato giovedì sera a Roma perdendo contro la Lazio e dimostrando, pure, di non avere chissà quali qualità tecniche per tenere testa a quella che in Francia è la vera corazzata. Dulcis in fundo anche gli scontri diretti tra queste due formazioni: negli ultimi cinque incroci per ben 4 volte il Psg ha vinto. E, solamente in un’occasione ha segnato una sola squadra. Quindi, tutto questo, ci fa pensare ad una cosa. Il nostro pronostico per questo match è sotto.

Come vedere Nizza-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Psg, in programma domenica 6 ottobre alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

La sfida in questione, che chiuderà la giornata della Ligue 1, regalerà quasi sicuramente una vittoria esterna. Il Psg non può permettersi il lusso di perdere anche in campionato e questo Luis Enrique lo sa, tant’è che dovrebbe rispolverare, dopo averlo tenuto fuori dal match contro l’Arsenal, Dembele. Gara che, inoltre, dovrebbe pure regalare almeno una rete a testa. Sì, siamo sicuri di questo.

Le probabili formazioni di Nizza-Psg

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Abdelmonen; Mendy, Boudaoui, Rosario, Andi; Bounani, Guessand; Boga.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2