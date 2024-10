Camila Giorgi si mette a nudo: decisione presa

Camila Giorgi, era tempo che lo facesse, i suoi sostenitori glielo chiedevano da un po’: finalmente è giunto il momento.

Il suo avvocato, ad onor del vero, lo aveva messo in chiaro già qualche settimana fa, non fosse altro per fugare le voci, del tutto campate in aria, che circolavano da un po’ di tempo a questa parte. Aveva ritenuto doveroso, giustamente, evidenziare che la sua assistita non si era data alla fuga, come in molti credevano, nel tentativo di glissare le conseguenze delle tempeste mediatiche di cui è stata, suo malgrado, protagonista.

Non è vero, in effetti, che Camila Giorgi è completamente scomparsa dai radar. Chi la segue sui social sa bene che non ha mai chiuso i ponti con i suoi numerosissimi sostenitori. Sin dal giorno in cui la sua decisione di appendere la racchetta al chiodo è stata resa nota, ha comunque continuato a mantenere un legame con i suoi follower. Con una sola differenza, com’è giusto che sia, a fare da “contorno”.

I post a tema tennis erano assai rari, sul suo profilo Instagram, ma adesso, ovviamente, non posta più nulla che abbia a che fare con il suo passato da stella della Wta. Si sta concentrando, semmai, su una passione di cui non ha mai fatto mistero, vale a dire quella per la moda, ragion per cui è costantemente impegnata tra shooting e sfilate. Sta dando libero sfogo, insomma, al suo amore per il fashion system, cosa che sapevamo sarebbe accaduta nel momento in cui si fosse ritirata dal circuito.

Camila Giorgi a Verissimo: appuntamento da non perdere

Non si è mai data alla fuga, dicevamo, la campionessa di Macerata. Molto semplicemente, ha trascorso le sue prime settimane da ex tennista al di là dell’Oceano, dove vive il suo nuovo fidanzato. Ma qualcuno, nei giorni scorsi, si sarà senz’altro accorto che lo scenario dei suoi contenuti è radicalmente cambiato.

Camila si trova in Italia già da un po’ e abbiamo scoperto, nelle scorse ore, che tra i vari impegni in agenda ce n’era uno particolarmente importante. La Giorgi è stata ospite del salotto più amato del Bel Paese, quello di Silvia Toffanin, alla corte della quale, così pare, ha raccontato “tutta la sua verità”.

A quale verità si allude è presto detto, essendo lei stata protagonista, di recente, di diverse situazioni tutte da spiegare. In primo luogo il caos delle false vaccinazioni, poi i presunti problemi col Fisco. Scopriremo oggi, allora, domenica 6 ottobre, alle 16 in punto, cosa Camila abbia rivelato in esclusiva a Verissimo.