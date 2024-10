Brutte notizie per Bagnaia: l’annuncio di Marquez è devastante

Brutte notizie per Bagnaia, il pilota piemontese si gioca tutto nelle prossime cinque gare: il distacco da Martin è ancora colmabile.

Da Mandalika, in Indonesia, a Motegi, in Giappone. Si deciderà probabilmente in Estremo Oriente il Mondiale ’24 della MotoGp, che il prossimo 17 novembre, a Valencia, incoronerà il nuovo campione. Prima di far ritorno in Europa per l’ultima gara, tuttavia, i giochi potrebbero essere già fatti, visto che nei prossimi 40 giorni andranno in scena ben quattro Gp e non è da escludere che uno tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin prenda il sopravvento sull’altro. Tra i due, infatti, il distacco è minimo, con lo spagnolo della Pramac avanti di 21 punti.

Sì, ormai per il titolo è una corsa a due. Niente da fare per Marc Marquez: il pilota della Gresini Racing ha visto svanire le residue possibilità di scalzare i due che in questo momento gli stanno davanti dopo il Gp di Indonesia, terminato con uno sfortunato ritiro causato da un problema tecnico. Marquez, ad ogni modo, può ritenersi soddisfatto, a prescindere da come finirà questa stagione. Dal prossimo anno il catalano avrà nuovamente l’opportunità di lottare per quel titolo che gli consentirebbe di raggiungere il suo grande rivale Valentino Rossi, nove volte campione. Già, perché nel 2025 il nativo di Cervera salirà in sella alla Ducati ufficiale, pronto a rivaleggiare con lo stesso Bagnaia, entranti pronti a comporre un team davvero da urlo.

Brutte notizie per Bagnaia, Marquez vede favorito Martin

Marquez, dunque, è già con la testa all’anno prossimo, anche se cercherà di incrementare il numero di vittorie nei prossimi Gp, con l’obiettivo di togliersi più soddisfazioni possibili.

Dopo la tappa indonesiana gli hanno chiesto una sorta di “pronostico” sul duello tra Bagnaia e Martin e lui ha scelto di stare dalla parte del connazionale. “Quello che vedo più veloce in questo momento è Martin – ha spiegato Marquez ai microfoni del quotidiano spagnolo As – è costantemente veloce in tutte le situazioni. Grazie a questi punti di vantaggio e soprattutto per quello che si vede in pista, Martin ha chiaramente la possibilità di vincere. Ma non si sa mai”. Difficile, per l’otto volte campione, andare contro uno spagnolo e questo lo sa perfettamente pure Bagnaia, nient’affatto sorpreso della dichiarazione di Marquez. “Gli spagnoli stanno con gli spagnoli, gli italiani con gli italiani”, ha prontamente ribattuto il suo prossimo compagno di scuderia.