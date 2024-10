Bologna-Parma e Lazio-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Parma e Lazio-Empoli sono due partite valide per la settima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il Bologna ha fatto ritorno dalla sfida di Anfield con una sconfitta (prevedibile) ma anche con tante certezze: il Liverpool ha vinto 2-0 grazie ai guizzi di MacAllister e Salah, tuttavia la squadra di Vincenzo Italiano non ha affatto demeritato, sfiorando più volte il gol e tenendo testa ad un top club come i Reds. Probabilmente una delle migliori prestazioni stagionali per i rossoblù, adesso chiamati a trovare continuità pure in campionato.

In Serie A i felsinei non stanno brillando e l’unico successo in sei giornate rimane quello con il Monza. Sabato scorso è arrivato un pareggio contro l’Atalanta (1-1), con il Bologna capace di mantenere il vantaggio fino al 90′ nonostante un uomo in meno (espulso Lucumì) da inizio secondo tempo. In questo turno al “Dall’Ara” è di scena il Parma, per un derby emiliano molto sentito che mancava da qualche stagione. I ducali, dopo i 4 punti con Fiorentina e Milan nelle prime due giornate, si sono un po’ smarriti: la difesa continua a fare acqua – da agosto il Parma non ha mai incassato meno di due gol – e su 12 punti disponibili ne hanno portato a casa solo uno grazie al pareggio di Lecce.

Come vedere Bologna-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Parma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Parma è apparso in difficoltà nelle ultime uscite ma nel derby potrebbe approfittare del fatto che il Bologna abbia speso numerose energie nell’impegno di Champions League. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Bologna-Parma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Iling Jr.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Il Parma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

L’Empoli è ancora imbattuto

L’Empoli è una delle poche squadre ancora imbattute non solo a livello nazionale ma anche europeo. I toscani non hanno incassato neppure una sconfitta tra campionato e Coppa Italia e prima della seconda sosta per gli impegni delle nazionali occupano un dignitosissimo sesto posto in classifica.

Non poteva sperare di meglio il tecnico azzurro Roberto D’Aversa, che domenica è uscito indenne anche dal derby con la Fiorentina (0-0), costringendo i viola a non effettuare neanche un tiro in porta. L’Empoli potrà permettersi dunque di sfidare la Lazio all’Olimpico senza alcun tipo di pressione. I biancocelesti, dal canto loro, stanno trovando quella continuità che era mancata nelle prime uscite stagionali: tre successi di fila tra campionato ed Europa League per i capitolini, reduci dalla roboante vittoria in coppa con i francesi del Nizza, travolti 4-1 a Roma. La squadra di Marco Baroni sta prendendo forma e i 10 gol realizzati nelle ultime 3 gare ci raccontano di una fase di possesso palla notevolmente migliorata.

Come vedere Lazio-Empoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Riuscirà l’Empoli, che finora ha subito solo due gol, a fermare l’attacco della Lazio, che invece ne he realizzati ben 12? Secondo noi i biancocelesti hanno tutto per mettere fine all’imbattibilità degli azzurri, anche se non ci aspettiamo troppe reti nella sfida dell’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Empoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo.

In Lazio-Empoli le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0