Serie B, i pronostici sulle partite dell’ottava giornata

Serie B, il Cesena dopo esserci riuscito poche settimane fa in Coppa Italia tenterà un altro blitz in casa della capolista Pisa.

Dopo cinque vittorie consecutive il Pisa, attuale capolista della Serie B, una settimana fa ha rimediato la prima sconfitta in casa della neopromossa Juve Stabia. Uno stop che non ha messo in pericolo il primato degli uomini di Pippo Inzaghi ma che ha fatto comunque suonare un campanello d’allarme, soprattutto perché pochi giorni prima i toscani si erano arresi pure al Cesena (0-1) in Coppa Italia mancando l’accesso agli ottavi.

Inzaghi in questo turno di campionato avrà l’opportunità di “vendicare” quella sconfitta, dal momento che a fargli visita all’Arena Garibaldi sarà proprio il Cesena di Michele Mignani: rispetto al match di coppa ci aspettiamo una gara più movimentata, in cui probabilmente andranno a segno entrambe. Sabato scorso è arrivato il primo squillo del Frosinone, la squadra che finora ha deluso di più nonostante una campagna acquisti importante. I ciociari sono andati a vincere in casa del Cittadella (1-2) ed hanno buone possibilità di allungare la striscia vincente contro la Carrarese, ultima in classifica nonché la neopromossa più in difficoltà. Cercherà di sfruttare il fattore campo anche il Sassuolo: gli emiliani, reduci dal combattuto 0-0 con lo Spezia, stavolta non dovrebbero sbagliare davanti al proprio pubblico contro un Cittadella che viene da due ko di fila.

Le previsioni sulle altre partite

In cadetteria l’unica squadra ancora imbattuta è lo Spezia di Luca D’Angelo: non a caso i liguri sono secondi a -3 dal Pisa. Contro la Reggiana, che nelle ultime quattro giornate ha raccolto a malapena due punti, dovrebbe arrivare un altro risultato positivo.

Il match clou della giornata di domenica invece è quello del “Barbera” tra Palermo e Salernitana: i rosanero si sono subito risollevati dopo la batosta con il Napoli in Coppa Italia andando a vincere (e convincere) in casa del Sudtirol e potrebbero ripetersi anche contro i granata, a digiuno di vittorie da fine agosto. Prevediamo equilibrio tra Catanzaro e Modena ma pure tra Cosenza e Sudtirol, coi Lupi di Massimiliano Alvini che vanno a caccia di punti salvezza in attesa del verdetto sul ricorso contro la penalizzazione di 4 punti. Non dovrebbero mancare i gol, infine, nelle sfida tra Cremonese e Bari e nel derby lombardo Mantova-Brescia.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone (in Frosinone-Carrarese, sabato 5 ore 15:00)

Sassuolo (in Sassuolo-Cittadella, sabato 5 ore 15:00)

Spezia o pareggio (in Spezia-Reggiana, sabato 5 ore 15:00)

Palermo (in Palermo-Salernitana, domenica 6 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Pisa-Cesena, sabato 5 ore 15:00

Cremonese-Bari, domenica 6 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Mantova-Brescia, domenica 6 ore 15:00

Catanzaro-Modena, domenica 6 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Spezia-Reggiana, sabato 5 ore 15:00

Cosenza-Sudtirol, domenica 6 ore 15:00

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Mantova-Brescia è quotato invece a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI