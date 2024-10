Hamilton va contro Leclerc: terremoto Ferrari

Hamilton va contro Leclerc, il pilota britannico dalla prossima stagione correrà con la Rossa: si parla già di un’accesa rivalità con il monegasco.

In Formula 1 è ormai tutto pronto per un rush finale che promette scintille. Tra due settimane il Mondiale farà tappa ad Austin, negli Stati Uniti (Texas), per quella che è la sestultima gara della stagione. Sì, ne mancano solamente sei e poi si potranno finalmente avere i primi verdetti – in realtà potrebbero arrivare anche prima – sia per quanto riguarda la classifica piloti che per quella costruttori.

Davanti a tutti, al momento, c’è il campione del mondo Max Verstappen ma rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni il distacco dal secondo – in questo caso Lando Norris – è molto ridotto. Il pilota olandese sta facendo fatica, la sua Red Bull da qualche mese a questa parte non va più forte come prima. E non è un caso che non riesca a vincere un Gp dallo scorso giugno, quando trionfò in Catalogna. Per il resto, tanti buoni piazzamenti ma l’astinenza di vittorie di Verstappen ha di fatto riaperto un Mondiale che in primavera sembrava già chiuso, se non blindato. Sono soltano 52 i punti che oggi dividono Norris dal campione in carica: non pochi ma neanche tanti, se consideriamo che ci sono ancora due mesi di gare. La stagione 2024, infatti, terminerà a dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Hamilton va contro Leclerc, Smedley: “Lewis si impegnerà a battere Charles”

Tanto rammarico per la Ferrari e per Charles Leclerc, che non è riuscito a sfruttare la “crisi” dell’olandese e ad inserirsi nella lotta tra lui e Norris.

Il pilota monegasco attualmente è terzo in classifica a quota 245 punti. E, a meno di sorprese negli ultimi Gp, dovrà accontentarsi di chiudere sul podio. Che sarebbe comunque un buon risultato in vista di un 2025 in cui la Ferrari – secondo i principali addetti ai lavori – ha tutto per essere una grande protagonista.

Dalla prossima stagione a Maranello arriva il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, pronto ad iniziare una nuova stimolamte avventura dopo gli anni trascorsi in Mercedes. In tanti parlano già di una sana rivalità con Leclerc, di cui la Ferrari non potrà che giovare. A tal proposito, il portale Formula Passion ha riportato le parole di Rob Smedley, ex ingegnere di pista di Felipe Massa ai tempi della Rossa: “Lewis è un vero professionista – ha detto, intervistato da Formula For Success – Credo che sappia quanto è forte Charles. Ma lui si impegnerà per batterlo in 24 gare. Hamilton è ancora molto in forma ed è molto forte mentalmente”.