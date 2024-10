Udinese-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Lecce è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le sconfitte con Roma e Inter hanno fatto tornare sulla terra l’Udinese, che nel primo mese di campionato era andata ben oltre le più rosee aspettative, collezionando un pareggio e tre vittorie di fila. I friulani contro giallorossi e nerazzurri si sono scoperti più fragili in difesa ed in 180 minuti hanno incassato ben sei gol (3-0 all’Olimpico e 2-3 contro i campioni d’Italia al Bluenergy Stadium).

La squadra di Kosta Runjaic, ad ogni modo, non ha problemi di classifica: i 10 punti restano un buon bottino e la sensazione è che fare meglio di così era davvero impossibile. L’Udinese spera di tornare a far registrare un risultato positivo contro il suo ex tecnico, Luca Gotti, oggi sulla panchina del Lecce. I salentini sono reduci da una settimana complicata, in cui prima si sono arresi al Sassuolo – squadra che milita in Serie B – in Coppa Italia e poi sono naufragati a San Siro contro il Milan, incassando 5 reti complessive senza segnarne nemmeno una. L’unico successo dei giallorossi rimane quello con il Cagliari alla terza giornata.

Udinese-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Runjaic è preoccupato per le condizioni dell’attaccante Thauvin, alle prese con un problema muscolare dopo la sfida con l’Inter: il francese quasi certamente non partirà titolare. Ad affiancare la prima punta Lucca, nel 3-5-2, toccherà a Brenner. Dubbi a centrocampo, dove si contendono una maglia Ekkelenkamp e Zarraga.

Nel Lecce a destra si rivede Guilbert, di ritorno dalla squalifica. Gotti dovrebbe confermare il 4-4-2, con Dorgu e Tete Morente sulle fasce e Rebic nel ruolo di seconda punta accanto a Krstovic. Niente da fare per Banda.

Come vedere Udinese-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Lecce, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sembrano esserci i presupposti affinché l’Udinese torni a far registrare un risultato positivo. Viste le difficoltà offensive degli ospiti prevediamo in ogni caso una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Brenner, Lucca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Tete Morente, Pierret, Ramadani, Dorgu; Rebic, Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0