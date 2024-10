Sinner-Kalinskaya, indizio schiacciante: la foto non mente

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, nuovi elementi si aggiungono al quadro di indizi fin qui raccolti: inutile far finta di niente.

I tifosi sono pazzi di lei. E sembrano veramente felici, come se non bastasse, del fatto che Jannik Sinner, tra tante aspiranti al “trono”, abbia scelto proprio lei, vale a dire la collega russa Anna Kalinskaya. C’è qualcosa, nel suo modo di essere e di porsi, che ha convinto tutti loro sin dal primo istante. Che ha fatto sì che tutti si innamorassero follemente di quella campionessa dai lunghi capelli biondi e un sorriso che farebbe sciogliere pure i ghiacciai.

Da quando, quindi, il numero 1 del mondo ha ufficializzato la relazione con la tennista, il mondo dei social è come impazzito. I sostenitori dell’altoatesino fanno un tifo sfegatato per lei e non perdono occasione, su Instagram e su X, per tessere le lodi della nativa di Mosca, che nel mese di dicembre compirà 26 anni. L’approvazione del pubblico, insomma, c’è. Ed è una vera e propria standing ovation, addirittura, nella misura in cui tutti, nessuno escluso, hanno dato la propria “benedizione” a questa coppia.

Non ci stupisce affatto, dunque, che ogni volta che sulle piattaforme social circola un post che riguarda i due piccioncini del Tour non si parla d’altro che di questo. È la prova, semmai, di quanto Jannik e Anna piacciano insieme. Ed è proprio per questo motivo, manco a dirlo, che le ultime foto apparse su Instagram hanno mandato tutti loro in brodo di giuggiole.

Anna e Jannik condividono tutto. Ma proprio tutto

L’associazione è stata pressoché immediata e, da quel momento in poi, dei collage appositamente realizzati a scopo “divulgativo” hanno preso a circolare con una certa insistenza sul web.



Impossibile non notare che alla base di questo amore, giovane ma con le spalle già abbastanza forti, ci sia la condivisione. Sì, in primo luogo perché Sinner e Kalinskaya condividono qualcosa di grandissimo, vale a dire l’amore per il tennis, ma non solo. Adesso sono così legati da condividere, addirittura, i vestiti. La scorsa settimana erano stati pizzicati con la stessa t-shirt (che lei, forse, aveva preso in prestito da lui), mentre stavolta, al centro dell’attenzione c’è una felpa.

A Pechino, come testimoniano le foto, avevano indosso la stessa felpa, di colore viola, firmata Nike. Che Anna l’abbia soffiata a Jannik, sia per ripararsi dal freddo che per sentirlo vicino a sé? Probabile. Quale che sia il motivo, comunque, resta la certezza che questa è una di quelle coppie, ormai poche, capaci di far sognare.