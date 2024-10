Federica Pellegrini, questo spiega tutto: la verità su lei e Ceccon

Federica Pellegrini e Thomas Ceccon, ecco cosa c’è alla base delle dichiarazioni che hanno generato la polemica dei giorni scorsi.

“Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i miei. L’ho vista allenarsi tantissimo, l’ho ammirata come sportiva. Per me non rappresenta niente“. Non ha fatto troppi giri di parole, il campione olimpico Thomas Ceccon quando, nei giorni scorsi, gli è stato chiesto cosa rappresentasse per lui la Divina per eccellenza.

Parole che hanno generato, come ormai noto, un’ondata di polemiche che per il momento, o almeno così pare, non accenna a placarsi. Men che meno dopo che il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, è intervenuto con un commento al veleno sui social chiaramente rivolto al nuotatore che ha brillato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha invitato ad avere maggiore “rispetto, valore fondamentale che sta alla base dello sport”. Neppure lui le ha mandate a dire, insomma.

Se la Divina, dal canto suo, si è astenuta, al Centro Federale di Verona, presso il quale Federica e Thomas si sono conosciuti, si cerca di ristabilire un po’ di ordine. Di fare chiarezza. Nella speranza, magari, che la querelle venga ridimensionata e che si spengano i riflettori su una questione che sta tirando, in effetti, un po’ troppo per le lunghe.

Pellegrini-Ceccon, ancora polemiche: le cose stanno così

Al Centro in molti hanno avuto qualcosa da dire, inclusa Carlotta Zofkova, la dorsista che si è allenata anche sotto la guida di Giunta. “Sono due atleti che dicono sempre quello che pensano, mai banali nelle dichiarazioni”, ha detto in merito all’Arena, per poi difendere l’amico Ceccon.

“In troppi si sono soffermati su una frase sola (la frase in questione è ‘Per me non rappresenta nulla’, ndr), forse per comodo o per partito preso, tralasciando la parte in cui lui riconosce i grandi meriti sportivi di Fede, e non l’ha certo offesa. Non mi è piaciuto il richiamo di Giunta al rispetto – ha poi risposto, bacchettando Matteo – e lo dice una che ha subito conseguenze spiacevoli e ha cambiato allenatore: forse si è fatto prendere la mano dal ruolo di marito”.

“Tredici anni fra i due fanno la differenza, ma l’amicizia sportiva c’è sempre stata», ha invece assicura il ct azzurro Cesare Butini. “Lui è un atleta che ha appena iniziato, lei una campionissima”. “Che Federica non si sia mai interessata a Ceccon e lui a lei ha una logica – ha concluso, cogliendo alla perfezione il senso delle parole di Ceccon – vista la differenza di età. Dobbiamo essere fieri di quello che ha fatto Federica e di quello che sta facendo Thomas”.