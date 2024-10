Ultim’ora Schumacher, commozione totale: Hamilton ha detto tutto

Ultim’ora Schumacher: la commozione nelle parole di Hamilton viene fuori tutta. Ecco cos’ha detto il pilota inglese sui prossimi mesi

Lewis Hamilton ha sicuramente coronato un sogno della sua carriera. Oltre ai titoli mondiali vinti nel corso degli anni sulla Mercedes. Il fatto che, il prossimo anno, guiderà la Ferrari, è qualcosa di unico anche per lui. E l’emozione non riesce a nasconderla.

Così come emozionati sono i tifosi della Rossa. Che non vedono l’ora di vederlo a Maranello insieme a Leclerc sognando di tornare a vincere. Sognando qualcosa che, da molto tempo, manca da queste parti. E in un’intervista rilasciata al Times, il campionissimo inglese ha iniziato a pensare a quello che sarà. Non dimenticando il passato, ovvio, della Ferrari. E non dimenticando, giustamente, quello che è stato Schumacher dentro la scuderia del Cavallino Rampante.

Ultim’ora Schumacher: Hamilton emozionato

“Firmare il contratto è stata un’esperienza intensa e condividere questa decisione con il mio capo è stato davvero difficile. Ma è incredibilmente emozionante, poiché da piccolo ammiravo Michael Schumacher e ogni pilota sogna di guidare la leggendaria monoposto rossa“.

Parole che non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione. Hamilton sogna in Rosso e i tifosi della Rossa sognano insieme a lui. Nel segno ovviamente anche e soprattutto del pilota tedesco, del quale da troppo tempo non si hanno notizie sulle condizioni di salute, e che tutti sperano e pregano possa tornare a farsi vedere in pubblico. O, per meglio dire, tutti pregano di sapere che sta bene, che non è in pericolo, che i momenti difficili sono stati superati. Detto questo, è evidente che Hamilton non veda l’ora di scendere in pista con la scuderia italiana, e ormai il conto alla rovescia, quando mancano solamente sei gare alla fine del mondiale 2024, è entrato nella fase finale. Sì, la clessidra sta per finire, il sogno si sta per realizzare. E dopo aver letto queste parole non sappiamo chi è più emozionato: se Lewis da un lato oppure i tifosi della Rossa dall’altro.