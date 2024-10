Napoli-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Como è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Era arduo, poco più di un mese fa, immaginare che il Napoli dopo le prime sei giornate sarebbe stato lassù in cima, a guardare tutti dall’alto verso il basso. Il campionato dei partenopei, infatti, era iniziato con una preoccupante sconfitta in casa del Verona (3-0), al punto che in tanti già parlavano di possibili attriti tra il nuovo allenatore Antonio Conte e la proprietà.

Da quella partita, tuttavia, sembra essere passata un’eternità. Gli azzurri da allora non hanno più perso: tolto il pareggio dello Stadium con la Juventus (0-0), il Napoli ha ottenuto solo vittorie, compresa quella in Coppa Italia contro il Palermo, travolto 5-0 al “Maradona”.

Che Conte utilizzi la difesa a tre – suo marchio di fabbrica – oppure quella a 4 cambia poco: è l’atteggiamento che sta facendo la differenza, con Di Lorenzo e compagni che a tratti sembrano una squadra di Premier League per l’intensità con cui affrontano qualsiasi avversario. È un Napoli molto solido soprattutto nella propria metà campo: contro il Monza, domenica scorsa, ha fatto registrare il quarto clean sheet di fila e, dalla sfida di Verona, l’unico gol gli azzurri l’hanno subito contro il Parma. Nel primo anticipo della settima giornata al “Maradona” è di scena il Como di Cesc Fabregas, che dopo un avvio stentato ora si sta togliendo importanti soddisfazioni. I lariani si sono sbloccati nel derby con l’Atalanta, andando a vincere a Bergamo (2-3), e nell’ultimo weekend, con lo stesso risultato, si sono imposti sul Verona, trascinati da un ritrovato Cutrone (doppietta). Continuando di questo passo, la salvezza potrebbe arrivare molto prima del previsto.

Napoli-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Conte come nelle ultime gare dovrà fare a meno del portiere titolare Meret: al suo posto l’ex Empoli Caprile. Il tecnico salentino ad ogni modo dovrebbe continuare ad utilizzare il 4-3-3, con McTominay nel ruolo di mezzala, di fianco a Zambo Anguissa e Lobotka. In difesa Olivera è in leggero vantaggio su Spinazzola.

Dall’altro lato, invece, Fabregas dovebbe confermare la stessa formazione che ha battuto il Verona. Dietro a Cutrone agiranno Strefezza, Nico Paz e Fadera. In mezzo gli ormai inamovibili Sergi Roberto e Perrone.

Come vedere Napoli-Como in diretta tv e in streaming

Napoli-Como è in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Como anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Senza coppe questo Napoli fa davvero paura ma se vuole rilanciare le proprie ambizioni in ottica scudetto la squadra di Conte non può permettersi di sbagliare questo tipo di partite. Gli azzurri dovrebbero riuscire ad avere la meglio sul Como in una gara che molto probabilmente riserverà almeno 3 gol complessivi, una costante nelle ultime uscite dei lariani, la cui porta finora non è mai rimasta inviolata.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1