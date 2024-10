Trenta milioni e lascia subito l’Inter: tifosi sconvolti

Calciomercato Inter, con 30 milioni di euro per il cartellino potrebbe lasciare immediatamente i nerazzurri. Dalla Spagna ci proveranno

Il calciomercato non conosce mai soste. Tra pochi mesi si tornerà a poter operare nella sessione invernale, quella che regala, di solito, qualche colpo di assestamento. Raramente si vedono dei movimenti importanti, ma può capitare, soprattutto se ci sono delle squadre che hanno subito degli infortuni nel corso di questi mesi.

Ma non solo questo: a gennaio si iniziano a valutare anche quelli che possono essere gli innesti per le prossime stagioni. Si adocchiano elementi in scadenza oppure si iniziano a tessere le tele per gli abboccamenti che chissà, magari nel corso dell’estate successiva potrebbero tornare utili. E si sa, i campioni sono sempre quelli che fanno la differenza e che fanno girare anche la testa dei tifosi. E secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, ce ne sarebbe uno nell’Inter che sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Un colpo non semplice da portare a termine. Ma uno di quelli che, vuoi o non vuoi, potrebbero anche essere fattibili.

Trenta milioni di euro per Pavard: ci prova il Barcellona

I catalani avrebbero messo gli occhi sul difensore francese Pavard. Preso ormai più di un anno fa dal Bayern Monaco, il transalpino si è integrato perfettamente nello scacchiere di Simone Inzaghi. “La sua esperienza e le sue qualità lo rendono un’alternativa che attrae sia il consiglio di amministrazione del Barça che i tifosi del Barça, che accoglierebbero con favore il suo arrivo al Camp Nou” sottolinea il portale citato prima.

“Tuttavia, l’interesse del Barcellona per Pavard incontra diverse difficoltà, a partire dal suo costo elevato. Dopo essere passato all’Inter, il suo prezzo di partenza non sarebbe inferiore ai 30 milioni pagati dal club italiano”. Insomma, si parla di una possibile operazione di mercato che però al momento è solamente un’indiscrezione, se non qualcosa di meno. Pavard è evidente che a Milano stia bene e che non vorrebbe cambiare aria. Ma come abbiamo detto prima il mercato è qualcosa di incredibile, che non si può anticipare.