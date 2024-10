Verona-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Verona-Venezia è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una delle due gare che aprono la settima giornata di Serie A è il derby veneto tra Verona e Venezia, che oltre a rinverdire un’antica rivalità mette di fronte due squadre che lotteranno entrambe per la salvezza. Chi ha fatto meglio nelle prime sei giornate sono gli scaligeri: le due vittorie contro Napoli e Genoa hanno un peso specifico non indifferente ma il problema è che nelle restanti partite i gialloblù di Paolo Zanetti – tecnico che ha guidato il Venezia nell’ultima stagione dei lagunari in massima serie – hanno sempre perso.

Il Verona nelle ultime due giornate si è arreso a Torino e Lazio con lo stesso risultato (3-2), segno che la difesa non sta offrendo le dovute garanzie, a differenza di un attacco che invece è rimasto a secco solamente contro la Juventus. Anche il Venezia è reduce da una sconfitta, la quinta in stagione se comprendiamo anche quella rimediata in Coppa Italia lo scorso agosto contro il Brescia. La squadra di Eusebio Di Francesco non è riuscita a dare continuità al primo successo, il 2-0 rifilato al Genoa, facendosi rimontare dalla Roma all’Olimpico dopo aver a lungo accarezzato l’idea di tornare dalla Capitale con i tre punti in tasca. La crescita sul piano del gioco è sotto gli occhi di tutti ma la classifica piange: il Venezia è penultimo a quota 4 punti.

Verona-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre agli infortunati Serdar e Harroui, Zanetti dovrà fare a meno anche degli squalificati Dawidowicz e Suslov. In alto a destra dovrebbe giocare Livramento, mentre il ruolo di prima punta se lo contenderanno Tengstedt e Mosquera. In mezzo invece il rientrante Duda sarà preferito a Dani Silva.

Nel Venezia non ce l’ha fatta a recuperare l’ex Fiorentina Duncan: a centrocampo toccherà a Nicolussi Caviglia e ad Ellertsson, con Busio che verrà riproposto sulla trequarti accanto ad Oristanio.

Come vedere Verona-Venezia in diretta tv e in streaming

Verona-Venezia, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Verona dopo tre k.o. di fila stavolta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta ma resta una partita dal risultato aperto ed in cui è improbabile che le due squadre terranno la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Verona-Venezia

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1