I pronostici di venerdì 4 ottobre: Serie A, B, Ligue 1, Bundesliga e Liga

I pronostici di venerdì 4 ottobre, finita la tre giorni di coppe europee tornano in campo Bundesliga, Ligue 1, Serie A, B e Liga spagnola.

Conclusasi la tre giorni di coppe europee, continua il tour de force prima della sosta per gli impegni delle nazionali: subito in campo Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Bundesliga con gli anticipi del venerdì. Il Napoli di Conte capolista della classifica di Serie A può aumentare momentaneamente il vantaggio sulle inseguitrici battendo il Como, che ha dato spettacolo nelle ultime due partite vincendo col medesimo risultato di 3-2 contro Atalanta e Verona. Anche al “Maradona” c’è da aspettarsi almeno tre gol complessivi.

In Serie B la Sampdoria in ripresa dopo l’esonero di Pirlo punta a risalire ancora la classifica: missione alla portata contro la Juve Stabia. Successo interno altamente probabile anche per il Marsiglia di De Zerbi, che vuole subito cancellare la sconfitta dello scorso turno battendo l’Angers.

I pronostici sulle altre partite

Chiusura con due partite da almeno un gol per squadra, ovvero l’altro anticipo di Serie A tra Verona e Venezia e Augsburg-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga, partita che nella scorsa stagione finì con un pirotecnico 4-4.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

Napoli (in Napoli-Como, Serie A, ore 18:30)

(in Napoli-Como, Serie A, ore 18:30) Marsiglia (in Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 21:00)

(in Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 21:00) Sampdoria (in Sampdoria-Juve Stabia, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Karlsruher-Darmstadt , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Napoli-Como , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Verona-Venezia , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Augsburg-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Leganes-Valencia, Liga, ore 21:00