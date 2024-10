Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 3 ottobre

Conference League, apre i battenti anche la terza manifestazione continentale: una squadra gallese per la Fiorentina, il Chelsea invece ospita il Gent.

È pronta a debuttare anche la Conference League, la cui fase campionato – i classici gironi sono finiti in soffitta pure in questa competizione – inizia in ritardo rispetto alle “sorelle maggiori” Champions ed Europa League. Ed il perché è presto detto: in Conference ogni squadra giocherà soltanto sei partite e non otto come invece avviene nelle altre due manifestazioni.

A rappresentare l’Italia spetterà di nuovo alla Fiorentina, che negli ultimi 2 anni ha già giocato questa coppa: i viola sono arrivati in finale sia nel 2023 che nel 2024 ma si sono arresi rispettivamente a West Ham e Olympiacos. Per qualificarsi anche stavolta hanno dovuto superare un preliminare: lo scorso agosto la squadra guidata da Raffaele Palladino se l’è vista brutta contro i modesti ungheresi della Puskas Akademia, spuntandola solamente ai calci di rigore dopo che aveva chiuso in 9 uomini i tempi supplementari. I gigliati stanno stentando in campionato – una sola vittoria in sei partite – ma contro i gallesi del The New Saints non dovrebbe esserci storia, almeno sulla carta. Si tratta, tuttavia, di un avversario che nel proprio campionato segna a valanga (ed allo stesso tempo subisce tanto) e non è da escludere che riesca a trovare la via del gol anche al “Franchi”, dal momento che Palladino dovrà reinventare la difesa a causa delle squalifiche.

Vittorie probabili anche per gli altri club che fanno provengono dai principali campionati europei: il Chelsea è favorito sui belgi del Gent in un match che dovrebbe riservare almeno 3 gol complessivi ed in coppa potrebbe trovare riscatto anche l’Heidenheim, troppo incostante finora in Bundesliga: l’Olimpia Lubiana non riuscirà ad evitare la sconfitta in Germania.

Le previsioni sulle altre partite

Trasferta insidiosa invece per il Betis di Manuel Pellegrini: gli andalusi dovranno fare attenzione ai polacchi del Legia Varsavia, che molto probabilmente riusciranno a perforare la difesa biancoverde.

Nel lontano Kazakistan faranno verosimilmente fatica i serbi del TSC, sfavoriti contro l’Astana, mentre a Banja Luka, in Bosnia, il Panathinaikos ha buone possibilità di tornare a casa con i primi 3 punti. Più equilibrata LASK Linz-Djurgarden, anche se gli austriaci sembrano avere qualcosa in più degli svedesi. Per chi va a caccia di gol, infine, può tenere in considerazione Molde-Larne, Copenaghen-Jagiellonia e Cercle Brugge-St. Gallen.

Conference League, possibili vincenti

Heidenheim (in Heidenheim-Olimpia Lubiana)

Astana (in Astana-TSC)

Panathinaikos (in Borac Banja Luka-Panathinaikos)

LASK Linz (in LASK Linz-Djurgarden)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Molde-Larne

Chelsea-Gent

Copenaghen-Jagiellonia

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Cercle Brugge-St. Gallen

Legia Varsavia-Betis

Fiorentina-The New Saints

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Astana è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in Fiorentina-The New Saints è quotato invece a 3.50 su Goldbet e Lottomatica e a 3.45 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.