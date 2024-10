Europa League, i pronostici del 3 ottobre ore 21:00

Europa League, la Roma è impegnata in Svezia ma nella seconda giornata è in programma anche la sfida tra Porto e Manchester United.

Fermata da un rognoso e mai domo Bilbao all’Olimpico nel match d’esordio (1-1), la Roma di Ivan Juric nella seconda giornata della fase campionato di Europa League cercherà di portare a casa i primi tre punti. I giallorossi stavolta giocheranno in trasferta: in Svezia li attende l’Elfsborg, impegno sulla carta tutt’altro che proibitivo anche se i gialloneri sono una squadra da non sottovalutare, specie quando giocano tra le mura amiche. Una settimana fa, infatti, hanno messo in difficoltà i più quotati olandesi dell’AZ Alkmaar, che l’hanno spuntata 3-2 davanti al proprio pubblico.

Insomma, una potenziale buccia di banana per una Roma che viene da una gara sorprendentemente sofferta contro il Venezia in campionato, rimontato (2-1) solo nell’ultima mezz’ora: i capitolini sono favoriti ma in terra svedese potrebbero non riuscire a tenere la porta inviolata.

L’Athletic Bilbao invece ospita a San Mames proprio l’AZ Alkmaar: gli uomini di Ernesto Valverde domenica hanno un po’ risentito del doppio impegno settimanale pareggiando 1-1 con il Siviglia nel match di Liga ma di solito nel loro stadio concedono poco e dovrebbero ottenere il primo successo in una gara che potrebbe regalare parecchie emozioni, anche alla luce dell’atteggiamento spesso spregiudicato degli olandesi.

Una delle gare più interessanti della seconda giornata, invece, è quella tra Porto e Manchester United: i Red Devils sono già in crisi, il tecnico ten Hag per ora è confermato ma in caso di sconfitta in Portogallo – sarebbe la seconda di fila dopo l’umiliante 3-0 patito domenica contro il Tottenham ad Old Trafford – la sua posizione diventerebbe ancora più precaria. Ci aspettiamo dunque una reazione da parte dello United ma andare a fare risultato al Do Dragao non è mai semplice, se consideriamo pure che il Porto all’esordio ha perso a sorpresa in Norvegia contro il Bodo/Glimt: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra gara che potrebbe regalare diversi spunti è quella di Ibrox tra i Rangers e il Lione: i transalpini hanno più qualità ma gli scozzesi in casa, con il supporto del pubblico, si trasformano e partono leggermente favoriti.

Il Bodo/Glimt, dopo l’impresa con il Porto nella prima giornata, ha buone possibilità di evitare la sconfitta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise in una partita che dovrebbe garantire almeno tre gol complessivi. Lo stesso vale per l’incontro tra i greci del PAOK e i rumeni dell’FCSB: anche in questo caso ipotizziamo una sfida movimentata. Si preannunciano equilibrati, infine, i match tra Besiktas ed Eintracht Francoforte e tra Twente e Fenerbahçe, due probabili gare da almeno una rete per parte.

Europa League, possibili vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-AZ Alkmaar)

Roma (in Elfsborg-Roma)

Rangers o pareggio (in Rangers-Lione)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Athletic Bilbao-AZ Alkmaar

PAOK-FCSB

Royale Union SG-Bodo/Glimt

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Besiktas-Eintracht Francoforte

Twente-Fenerbahçe

Porto-Manchester United

