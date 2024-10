Lazio-Nizza e Fiorentina-TNS, Europa e Conference League: formazioni, pronostici

Lazio-Nizza e Fiorentina-TNS sono due partite della seconda giornata di Europa e Conference League e si giocano giovedì, rispettivamente alle 18:45 e alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Due dei nuovi acquisti, Dia e Dele-Bashiru, una settimana fa hanno regalato alla Lazio la prima vittoria nella nuova Europa League. L’ex attaccante della Salernitana è stato il grande protagonista della sfida con la Dinamo Kiev (0-3) con una doppietta ma a sbloccare il match c’aveva pensato il nigeriano, arrivato in estate dalla squadra turca dell’Hatayspor.

Una Lazio che ha vinto e convinto, dunque, ma che inizia man mano a “prendere forma” anche in campionato. I biancocelesti, dopo l’immeritata sconfitta di Firenze, domenica scorsa sono andati a vincere in casa del Torino (2-3), che era ancora imbattuto. Baroni adesso va a caccia di conferme contro il Nizza: i rossoneri di Franck Haise, discontinui in Ligue 1, all’esordio in Europa League hanno pareggiato 1-1 con la Real Sociedad e non hanno nessuna intenzione di limitarsi a fare la comparsa nella Capitale. In trasferta il Nizza solitamente fa più fatica ma nelle ultime settimane è stato capace di rifilare ben 8 gol al neopromosso Saint-Etienne.

Come vedere Lazio-Nizza in diretta tv e in streaming

Lazio-Nizza è in programma giovedì alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Lazio sta acquisendo fiducia partita dopo partita e contro il Nizza, talentuoso ma discontinuo, dovrebbe far valere il fattore campo. Entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Lazio-Nizza

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia.

NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Bard; Bouanani, Moukoko, Guessand.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Viola, la Conference per ripartire

Riuscirà la Conference League a sbloccare una Fiorentina che continua non convincere? In vista della sfida di campionato con il Milan – gli uomini di Raffaele Palladino finora hanno ottenuto una sola vittoria in Serie A, peraltro molto fortunosa contro la Lazio – la Viola affronterà i gallesi dei The New Saints, squadra ampiamente alla portata di Biraghi e compagni.

I TNS hanno “assaggiato” tutte e tre le coppe in estate: retrocessi dalla Champions League nel secondo turno preliminare, sono stati fatti fuori anche dall’Europa League, arrendendosi al Petrocub. Nel preliminare di Conference, invece, hanno avuto la meglio sul Panevezys. Ha dovuto sudare le sette camicie invece la Viola, a sorpresa messa in difficoltà dai modesti magiari della Puskas Akademia, battuti solo dopo i rigori. Palladino dovrà reinventarsi la difesa – squalificati Ranieri, Martinez Quarta e Comuzzo – ed in questo momento non è nelle condizioni di poter prendere sottogamba nessun avversario.

Come vedere Fiorentina-TNS in diretta tv e in streaming

Fiorentina-TNS è in programma giovedì alle 21:00 allo stadio “Franchi” di Firenze. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Fiorentina stavolta non dovrebbe avere problemi a centrare i tre punti. La squadra di Palladino però non dà la sensazione di avere le idee chiare e non è utopia immaginare che i gallesi riescano a segnare almeno un gol. Almeno tre le reti complessive al “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-TNS

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Moreno, Pongracic, Biraghi; Kayode, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltrán.

TNS (4-5-1): Roberts; Daniels, Bodenham, Davies, Redmond; Brobbel, Smith, D. Williams, Holden, Bradley; Oteh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1