Elfsborg-Roma, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Elfsborg-Roma è una partita valida per la seconda giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Dopo il pareggio al debutto contro l’Athletic Bilbao, la Roma di Ivan Juric affronta l’Elfsborg. Un inedito, ovviamente: mai le due formazioni nel corso degli anni si sono incrociate. Non sarà una gara semplice per i giallorossi. Anche se hanno dimostrato di aver assorbito senza particolari scossoni l’esonero di Daniele De Rossi.

Nelle prime tre uscite con il nuovo allenatore sono arrivate, infatti, due vittorie in campionato e il pareggio contro l’Athletic Bilbao in Europa League. Insomma, non si poteva chiedere di meglio a Juric che era anche al debutto in una manifestazione europea. Ma quella di stasera, comunque, anche per quelle che saranno le condizioni climatiche, è uno dei primi veri snodi della stagione. Inoltre si gioca pure su un campo sintetico. Non è facile per chi non è abituato a questo tipo di terreno calarsi immediatamente nella situazione. Qualche trappola, in poche parole, c’è.

I padroni di casa sono oggettivamente poca cosa e hanno debuttato, perdendo, contro l’Az Alkmaar. Di possibilità che possano andare avanti nella manifestazione non ce ne sono o, per meglio dire, sono pochissime. E la Roma non si può permettere il lusso di sprecare questa occasione. I giallorossi sono più forti e vincere una gara in trasferta, con questa nuova formula, significherebbe davvero tanto per tutto il cammino.

Come vedere Elfsborg-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Elfsborg-Roma, valida per la prima giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 3 ottobre alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Roma favorita, senza dubbio. E Roma che dovrebbe riuscire a portare a casa i tre punti in un match da almeno tre reti complessive. La squadra di Juric vive un buon momento di forma e ha le qualità tecniche per portare a casa l’intera posta in palio. Che si potrebbe rivelare pesantissima per questa Europa League.

Le probabili formazioni di Elfsborg-Roma

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Larsson, Buhari, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2