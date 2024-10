Lipsia-Juventus, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Lipsia-Juventus è una partita valida per la seconda giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

La Juventus mercoledì sera sarà impegnata nella difficile sfida in terra tedesca contro il Lipsia. La squadra di Thiago Motta però sta bene, è in forma, e continua almeno in campionato a non subire gol. Uno zero macchiato, comunque, dalla rete che invece i bianconeri hanno preso in Europa, in pieno recupero, contro il Psv. Un errore in uscita, una dormita difensiva, e 3-1 finale. Certo, sono arrivati i tre punti e sono quelli che contano.

Detto questo, a differenza del match contro gli olandesi il livello si alza e anche parecchio. Il Lipsia di Rose è una formazione abituata a stare in Champions League e ha raggiunto negli anni scorsi anche dei risultati importanti. Ovvio che non è quella che è arrivata quasi in fondo un paio di anni fa, ma è un avversario temibile, del quale Motta di certo non si fida. Serve la Juve migliore per tornare a casa con un risultato positivo e la sensazione è che Vlahovic e compagni possano riuscire nell’impresa. Certo, restando in tema attaccante serbo, più passa il tempo e più la sensazione è che il suo rinnovo contrattuale, con adeguamento al ribasso del contratto, sia più difficile.

Anche perché il Lipsia non è che abbia iniziato nel migliore dei modi la propria stagione. In campionato ha ritrovato solamente nello scorso weekend la vittoria dopo due pareggi, mentre in Champions ha iniziato con una sconfitta, subita in rimonta, sul campo dell’Atletico Madrid. Quella in terra tedesca sarà una sfida inedita, comunque: non ci sono infatti dei precedenti tra le due squadre.

Dove vedere Lipsia-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Lipsia-Juventus, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 2 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Ma il match in questione rientra in quelli in esclusiva di Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Ovviamente bisogna essere abbonati ad Amazon Prime che offre anche una promozione: il primo mese di abbonamento è gratuito.

Una gara che la Juventus può vincere. Un match che i bianconeri possono portare a casa qualora riuscissero a dimostrare di avere una difesa di ferro. E lì davanti Vlahovic appare in forma, e soprattutto pare essersi messo alle spalle il momento un po’ così. Insomma, una vittoria esterna ci potrebbe stare, in una gara da almeno tre reti complessive. In casa Lipsia occhio a Sesko: giocatore forte, di prospettiva, già nel mirino di moltissime big europee.

Le probabili formazioni di Lipsia-Juventus

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

POSSIBILE RISULTATO: 1-2