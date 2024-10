Girona-Feyenoord e Shakhtar Donetsk-Atalanta, Champions League: pronostici

Girona-Feyenoord e Shakhtar Donetsk-Atalanta sono due partite valide per la seconda giornata di Champions League e si giocano mercoledì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Città e tifoseria del Girona sono pronte a vivere delle emozioni finora sconosciute, visto che questa è la prima partecipazione alla Champions League nella storia del piccolo club catalano, protagonista di un clamoroso exploit nella passata stagione.

La squadra di Michel, arrivata contro ogni pronostico terza nell’ultima Liga, com’era prevedibile in seguito alle numerose cessioni avvenute in estate non sta riuscendo a rimanere a quei livelli. In campionato i biancorossi sono solamente dodicesimi dopo le prime 8 giornate, in Champions League invece all’esordio hanno sfiorato il pari nella trasferta – sulla carta proibitiva – di Parigi contro il PSG, che ha avuto la meglio soltanto al ’90 grazie ad un’autorete. Nella seconda giornata il Girona ospiterà a Montilivi il Feyenoord, altra squadra che sta faticando. Gli uomini di Peter Bosz due settimane fa sono stati travolti dal Bayer Leverkusen (0-4) ma neppure in Eredivisie le cose vanno bene: sono già 11 i punti da recuperare nei confronti del PSV Eindhoven capolista.

Come vedere Girona-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Girona-Feyenoord è in programma mercoledì alle 18:45 all’Estadi Montilivi di Girona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Girona non sarà quello dello scorso anno ma contro il PSG ha dimostrato di avere tanto coraggio e non è da escludere che riesca ad evitare la sconfitta con un Feyenoord troppo discontinuo. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Girona-Feyenoord

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Alejandro Francés, David López, Krejčí, Miguel Gutiérrez; Herrera, Solís; Tsygankov, Martín, Asprilla; Abel Ruiz.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; IB Hwang, Q. Timber; Osman, Milambo, Paixão; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Gasp e la Dea fanno visita allo Shakhtar Donetsk

L’Atalanta nella prima giornata è andata vicinissima ad un’altra vittoria storica ma le speranze di vittoria degli uomini di Gian Piero Gasperini si sono infrante sull’errore di Retegui dal dischetto. L’attaccante argentino si è fatto ipnotizzare per ben due volte dall’estremo difensore dei Gunners Raya, strepitoso anche sulla ribattuta.

La Dea contro i londinesi (0-0) avrebbe meritato i 3 punti per quanto creato: Rice, centrocampista dell’Arsenal, ha dichiarato successivamente che in Premier League non ci sono squadre che giocano come i nerazzurri. In campionato, invece, de Roon e compagni faticano ad ingranare: in sei partite la Dea ha avuto la meglio solo su Lecce e Fiorentina e, dopo il pareggio di Bologna, i passi falsi iniziano a diventare parecchi. Gasperini si aspetta una reazione contro lo Shakhtar Donetsk, che si ritrova di fronte un’altra squadra italiana. All’esordio gli ucraini se l’erano vista con il Bologna di Vincenzo Italiano, con cui hanno pareggiato 0-0. Una vittoria ed un pareggio da quella partita per gli uomini di Marino Pusic, quarti a -6 dalla Dinamo Kiev nel proprio campionato. Il match si gioca sul campo neutro di Gelsenkirchen a causa delle ormai ben note vicende belliche che stanno interessando l’Ucraina.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Atalanta in diretta tv e in streaming

Il match Shakhtar Donetsk-Atalanta è in programma mercoledì alle 18:45 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 254) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Crediamo che l’Atalanta possa voltare pagina in Champions League, ottenendo la prima vittoria nell’edizione che è appena iniziata. Si può dare fiducia ai nerazzurri.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Atalanta

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Traoré, Newertton.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2