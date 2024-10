Sinner spaccatutto: furia incontenibile, mai visto così

Jannik Sinner, il video parla da sé e non c’è bisogno di aggiungere altro: ha spaccato tutto, era incontenibile.

C’è chi pensa che meriti nientepopodimeno che il premio Oscar, che francamente ci sembra un po’ troppo. E poi c’è chi, invece, senza fare troppi giri di parole, l’ha definito una “cafonata”, una cosa “molto trash”. Ma se è vero, come si dice, che l’importante è che se ne parli, è evidente che l’obiettivo sia stato ampiamente centrato.

Già, perché ha fatto discutere, e non poco, il video di presentazione dell’evento che accenderà Riyadh nei giorni del 16, del 17 e del 19 ottobre. Il torneo-esibizione, organizzato dall’Arabia Saudita, metterà in palio il montepremi più ricco della storia del tennis. Il vincitore tornerà a casa con un assegno da 6 milione di euro, mentre gli altri partecipanti dovranno “accontentarsi” di un gettone di presenza pari a 1 milione e mezzo. Non si è badato a spese, insomma, pur di assicurarsi la presenza di alcuni dei campioni più in vista del momento.

Ai nastri di partenza ci saranno Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune e le premesse, almeno a giudicare dal video di presentazione, sono semplicemente pazzesche. Se questo è solo un assaggio, infatti, non osiamo – e non riusciamo – ad immaginare quali sorprese e quali “scenografie” intenderanno riservare gli organizzatori dell’evento a questo cast stellare e ai tifosi che si godranno lo show.

Sinner, il video lascia a bocca aperta i tifosi

Il video in questione, della durata di 5 minuti, è fedele alla locandina che era già stata diffusa nelle scorse settimane. Il Six Kings Slam viene raffigurato come un’epica battaglia tra titani, uno scontro senza esclusione di colpi all’insegna degli effetti speciali e dei grandi colpi.

Il video di presentazione del Six Kings Slam. pic.twitter.com/IuZD0jeCXx — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) September 28, 2024



Ogni tennista veste i panni di un personaggio diverso e a Jannik Sinner, pensate un po’, è spettato un ruolo di tutto rispetto. In questa clip è un imperatore vestito di rosso – che sia un richiamo ad uno dei suoi tanti soprannomi, ovvero barone rosso? – che fa qualcosa di poco usuale, però, per un sovrano. Con la mano regge, manco a dirlo, la sua mitica racchetta.

E fa un sacco di danni, con quell’ “arma” in pugno, considerando che i colpi che spara, con una furia che pare incontenibile, sono talmente potenti da distruggere tutto quello contro cui la pallina va ad infrangersi. Statue, elementi architettonici e chi più ne ha più ne metta. E speriamo che tutto questo possa essere di buon auspicio per l’evento di Riyadh.