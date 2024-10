Clamoroso ritiro in Formula 1: annuncio lampo

Clamoroso ritiro in Formula 1: uno dei campioni di questo sport ha spiegato la sua situazione futura. L’annuncio è incredibile

Stare dentro una macchina, rischiando la vita ogni weekend, perché di questo si tratta, gestire le pressioni che ci sono, e soddisfare quelli che sono gli obiettivi di una squadra, non è una cosa che possono fare tutti.

Ad un certo punto ci si stanca, si cominciare a pensare anche ad una vita fuori degli schemi prefissati. Si comincia a pensare al futuro. O almeno, per chiudere il discorso, sono molti i piloti che la pensano in questo modo. Ci sono altri, invece, che proprio non riescono a vivere una vita fuori da questo mondo. La Formula Uno ti prende tutto: ti centrifuga dentro delle emozioni che non si possono dimenticare in breve tempo. Insomma, sono molti quelli che decidono di continuare fin quando il fisico regge. Certo, poi ci sono quei piloti che non riescono ad esprimersi, ad un certo punto, come potrebbero e come dovrebbero. Uno di questi, nella stagione che si sta per concludere visto che mancano solamente 6 Gran Premi alla fine, è Sergio Perez della Red Bull. Il messicano ha faticato e fatica. E si parla anche di ritiro. Ma ad annunciare qualcosa di importante, intervista da Dazn spagnolo, ci ha pensato lo stesso pilota.

Clamoroso ritiro in Formula 1: l’annuncio di Perez

Interpellato, appunto, sulla questione ritiro, Sergio Perez ci è andato giù pesante, dimostrando se mai ce ne fosse davvero bisogno, di possedere quel carisma e quel carattere che servono, inevitabilmente, per rimanere a certi livelli.

“Voglio finire la mia carriera quando voglio e non quando qualcuno me lo dice” ha tuonato il pilota messicano della Red Bull. Dimostrando anche di avere un certo malumore nell’ascoltare tutte le voci che circolano sul proprio conto. Perez, insomma, non ha deciso e non farà decidere nessun’altro sul suo ritiro. Una situazione quindi da tenere in considerazione anche per i prossimi anni, per capire soprattutto, nel momento in cui ci sarà il divorzio con la Red Bull, se ci sarà qualche altra scuderia pronto a prenderlo.