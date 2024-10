Zirkzee torna in Serie A: annuncio sconvolgente

Zirkzee torna in Serie A: l’annuncio è sconvolgente e solamente pochi mesi dopo il suo passaggio allo United potrebbe succedere di tutto

La stagione del Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. Anzi, potremmo usare un altro aggettivo per parlare dell’avvio della formazione di Ten Hag, che nell’ultimo turno della Premier League è stata presa a sberle, in casa, dal Tottenham.

E adesso il tecnico olandese rischia e anche grosso, tant’è che da quelle parti si parla anche di un possibile arrivo di Massimiliano Allegri. La sensazione è che l’allenatore si possa giocare tutto nel corso delle prossime settimane. Dall’Inghilterra, hanno spiegato soprattutto nella giornata di ieri, arrivano voci di un forte interesse per il livornese: non si parla ancora di contatti ufficiali, ma l’ex Juventus sarebbe in cima alla lista dei desideri dei Red Devils. Insomma, questa è una situazione da tenere in considerazione. Così com’è da tenere in considerazione quella che riguarda Zirkzee: sostituito alla fine del primo tempo contro gli Spurs, l’olandese che ha portato il Bologna in Champions League con le sue prestazioni, ha fatto un solo gol in 8 presenze. Numeri da brividi, al contrario.

Zirkzee torna in Serie A, l’annuncio clamoroso

C’è un profilo su X, un insider, che si chiama Salt e Pepper, che molto spesso ci azzecca sulle questioni di mercato. Bene, facendo un punto della situazione sul Manchester United, alla fine ha scritto questo: “E occhio a Zirkzee sostituito come Vlahovic al 45′: chiederà ritorno in Italia? Che intrigo”. Insomma, l’olandese, che evidentemente sperava di trovarsi in una situazione migliore, potrebbe anche decidere di salutare la compagnia inglese e tornare in quel campionato che lo ha fatto crescere e conoscere al grande pubblico, anche per non perdere la possibilità di giocare in nazionale.

E dove potrebbe andare Zirkzee? In Italia lo hanno cercato il Milan, soprattutto, e poi la Juventus. Ed è proprio in casa bianconera che secondo il nostro modesto avviso si dovrebbe guardare: la situazione contrattuale di Vlahovic potrebbe far saltare il banco. E di conseguenza Motta potrebbe anche riavere quell’attaccante che gli ha permesso, adesso, si sedersi su una delle panchine più importanti d’Italia.