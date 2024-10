Liverpool-Bologna, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Bologna è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Giocare in un impianto che trasuda storia calcistica come quello di Anfield in una notte di Champions League fa parte di quei “premi” riservati al Bologna dopo la grande impresa della scorsa stagione. Per i rossoblù, dopo il debutto casalingo con lo Shakhtar Donetsk (0-0), questa è la prima trasferta ricca di fascino ma sarà molto complicato evitare la sconfitta contro un Liverpool che finora ha concesso pochissimo, dimostrando di poter rivaleggiare con le big europee anche dopo l’addio del “totem” Jurgen Klopp.

Da quando in panchina c’è Arne Slot, tecnico olandese arrivato in estate dal Feyenoord, i Reds hanno ottenuto quasi solo vittorie: l’unico inciampo dei Reds è stato quello, abbastanza sorprendente, con il Nottingham Forest, corsaro ad Anfield dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Trasferta fascinosa ma proibitiva per i rossoblù

Ma non era che un incidente di percorso: Salah e compagni da allora non si sono più fermati, debuttando in Champions League con un nettissimo 3-1 a San Siro contro il Milan, apparso troppo piccolo di fronte ad un Liverpool che ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Da allora la squadra di Slot ha rifilato 3 gol al Bournemouth, 5 al West Ham in League Cup e domenica scorsa ha piegato 2-1 il Wolverhampton al Molineux, salendo in cima alla classifica della Premier League. Non riesce a decollare invece il Bologna, che sabato contro l’Atalanta (1-1) ha fatto registrare l’ennesimo pareggio stagionale (il quinto, per l’esattezza). Gli uomini di Vincenzo Italiano, che in estate hanno perso i loro elementi migliori (Zirkzee e Calafiori) finora hanno battuto solo il Monza in campionato. In coppa hanno sprecato tanto contro lo Shakhtar Donetsk ma devono ringraziare anche il portiere Skorupski, capace di neutralizzare il rigore tirato – e sbagliato – da Sudakov. L’ex tecnico della Fiorentina incrocia le dita sperando di poter recuperare l’argentino Castro, l’uomo in più dei felsinei fino a questo momento: l’attaccante si è allenato coi compagni e dovrebbe esserci. Nel Liverpool, invece, sono in dubbio Alisson e Robertson.

Come vedere Liverpool-Bologna in diretta tv e in streaming

Liverpool-Bologna è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio di Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Difficile, per non dire impossibile, ipotizzare un risultato positivo del Bologna ad Anfield contro questi Reds. I rossoblù avranno sì il vantaggio di poter giocare senza alcuna pressione ma il divario nei confronti del Liverpool, quasi perfetto da quando è iniziata la stagione, è troppo ampio. Immaginiamo una vittoria larga da parte della squadra di Klopp in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Liverpool-Bologna

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.

Il Bologna riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1