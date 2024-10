Lille-Real Madrid, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Lille-Real Madrid è una partita valida per la seconda giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Ripreso all’ultimo secondo nel derby contro l’Atletico Madrid, il Real di Carlo Ancelotti deve far passare la delusione di non essere riuscito ad avvicinarsi maggiormente al Barcellona nella Liga visto che gli uomini di Flick hanno perso contro l’Osasuna. E cosa c’è di meglio per la squadra detentrice della Champions se non una partita in questa manifestazione? Nulla, crediamo.

A fatica contro lo Stoccarda nella prima gara di questa coppa, il Real ha portato a casa i primi tre punti di quest’anno. Nella classifica dopo la prima giornata però non è primo, e difficilmente lo sarà alla fine di questa seconda giornata: ma poco importa, la cosa fondamentale come sappiamo è finire tra le prime otto per riuscire ad andare direttamente agli ottavi senza passare dagli spareggi. Tre punti che invece non è riuscito a prendere il Lille di Genesio. Nemmeno un pareggio a dire il vero per la formazione francese che è andata a giocare contro lo Sporting. Una sconfitta senza storia a Lisbona che mette in evidenza quelle che sono le problematiche di una squadra che faticherò, anche, nonostante ce ne siano di più deboli, ad entrare tra le prime 24 che potrebbero giocarsi il posto per il turno successivo.

Detto questo, è evidente che il Real Madrid parta effettivamente con tutti i favori del pronostico in questo match. I Blancos vogliono chiudere velocemente il discorso qualificazione che, a conti fatti, con 12 punti dovrebbe essere certo. Ed essere a metà strada dopo le prime due giornate è veramente importante. Ancelotti, comunque, non potrà contare su Courtois: il portiere ha un problema muscolare e non sarà della sfida.

Dove vedere Lille-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Real Madrid, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 2 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Il match in terra francese, come detto, vede grande favorito il Real Madrid di Carlo Ancelotti che dovrebbe conquistare la seconda vittoria di questa Champions League. Sfida che dovrebbe regalare, anche, almeno tre reti complessive. E occhio a Bellingham come marcatore: l’inglese è pronto a riprendere la propria corsa anche sotto questo aspetto.

Le probabili formazioni di Lille-Real Madrid

LILLE (5-4-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Ribeiro, Bakker; Zhegrova, Gomes, Angel Gomes, Sahraoui; David.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Bellingham; Rodrygo, Vinicius .

POSSIBILE RISULTATO: 1-2