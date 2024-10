Benfica-Atletico Madrid, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Benfica-Atletico Madrid è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atletico Madrid non molla veramente mai e non è un caso se, in tre delle ultime quattro partite, la squadra del “Cholo” Simeone ha realizzato i gol decisivi ad una manciata di minuti dal fischio finale. Contro il Lipsia, al debutto nella nuova Champions League, i Colchoneros hanno segnato il gol del definitivo 2-1 al ’90.

Lo stesso minuto in cui sono riusciti a sbloccare l’equilibratissima sfida con il Celta Vigo (0-1) nell’ultimo turno infrasettimanale della Liga, mentre domenica scorsa nel sentitissimo derby con il Real Madrid Correa ha riacciuffato i Blancos di Ancelotti in pieno recupero (’95), al termine di una gara in cui è accaduto davvero di tutto, anche fuori dal rettangolo di gioco. Insomma, la proverbiale “garra” fa sempre parte delle caratteristiche dei biancorossi, nonostante rispetto a qualche anno fa non siano più quella squadra che pensa esclusivamente a difendersi e a distruggere il gioco dell’avversario. Fatto sta che qualche pareggio di troppo impedisce all’Atletico Madrid di stare sul podio nella Liga – al momento è quarto in classifica – ma la distanza dal Real secondo è minima (i cugini hanno solo 2 punti in più).

In coppa, nel frattempo, Simeone e i suoi uomini saranno impegnati in un’altra sfida tutt’altro che banale con il rinvigorito Benfica a Lisbona.

Anche le Aquile hanno vinto all’esordio, espugnando il difficile “Marakana” della Stella Rossa (1-2), ma più in generale non hanno sbagliato un colpo da quando in panchina siede Bruno Lage, che dopo la sosta per le nazionali ha preso il posto dell’esonerato Roger Schmidt: quattro vittorie su quattro per l’ex allenatore del Wolverhampton, con una incredibile media di 3,5 gol realizzati a partita. Il Benfica davanti si affiderà al trio formato da Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu, nell’Atletico Madrid invece potrebbe restare in panchina Sorloth.

Come vedere Benfica-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Benfica-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 all’Estadio da Luz di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Benfica è ripartito alla grande sotto la nuova guida tecnica: non sarebbe una sorpresa se riuscisse ad evitare la sconfitta contro un Atletico Madrid ancora imbattuto in stagione ma che tende spesso a complicarsi la vita. Un pareggio in un match combattuto e da almeno una rete per parte non è da escludere.

Le probabili formazioni di Benfica-Atletico Madrid

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes, Kökçü; Aktürkoğlu, Pavlidis, Di María.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Riquelme; Llorente, Koke, Gallagher; Samu Lino, Griezmann, Julian Álvarez.

Il Benfica riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1