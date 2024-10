Fuoco e fiamme su Federica Pellegrini: “Vali zero”

Fuoco e fiamme su Federica Pellegrini: un’intervista al Corriere della Sera di Ceccon ha lasciato molte persone interdette. Arriva la replica

Nei giorni scorsi Thomas Ceccon ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato, tra le altre cose, anche di Federica Pellegrini.

La Divina, una delle più forti nuotatrici della storia che in questi giorni è impegnata a Ballando con le Stelle, è stata presa di mira dal campione olimpico italiano. Le sue parole hanno lasciato molti tifosi interdetti. Non solo Martina Carraro, nuotatrice e amica della Pellegrini, ma anche e soprattutto Matteo Giunta, marito dell’atleta che ha riscritto la storia del nuoto non solo in Italia ma anche nel mondo. Ma andiamo con ordine, e rileggiamo insieme quelle che sono state le dichiarazioni di Ceccon: “Cosa rappresenta per me? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola, si è sempre fatta i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo, la ammiro come sportiva. Per il resto, sinceramente no”.

Fuoco e fiamme su Federica Pellegrini, la replica del marito

Parole forti, senza dubbio, che hanno acceso la polemica. Polemica che ha ovviamente toccato il marito di Federica. Lei non si è esposta in prima persona, non ha risposto e non sappiamo nemmeno se volesse che Giunta prendesse la parola. Com’è e come non è, tramite il proprio profilo Instagram l’ex allenatore di Federica ha risposto in questo modo, senza veli.

“Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto ciò che ho da dire sull’argomento” ha scritto Giunta. E non è che ci vuole chissà che per capire che le sue parole erano proprio indirizzate a Ceccon. Acque agitate, insomma, dentro la piscina del nuoto azzurro. Pare strano, ma è così.