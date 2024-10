I pronostici di mercoledì 2 ottobre: Champions League

I pronostici di mercoledì 2 ottobre, si chiude la seconda giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Atalanta, Bologna e Juventus.

Si chiude stasera la seconda giornata della fase a gironi di Champions League con in campo ben tre squadre italiane tutte in trasferta: Atalanta, Juventus e Bologna. La squadra di Gasperini è quella che ha sulla carta l’impegno più semplice: sul neutro di Gelsenkirchen vittoria alla portata contro lo Shakhtar Donetsk.

La Juventus non dovrà sottovalutare l’intensità offensiva del Lipsia, ma dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol. Impegno proibitivo invece per il Bologna contro il Liverpool, che dopo avere sbancato senza difficoltà San Siro dovrebbe servire il bis ad Anfield.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite promette almeno tre gol la sfida tra Lille e Real Madrid, almeno un gol per squadra altamente probabile in Aston Villa-Bayern Monaco e Girona-Feyenoord.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lipsia-Juventus, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Atalanta (in Shakhtar Donetsk-Atalanta, Champions League, ore 18:45)

(in Shakhtar Donetsk-Atalanta, Champions League, ore 18:45) Monaco (in Dinamo Zagabria-Monaco, Champions League, ore 21:00)

(in Dinamo Zagabria-Monaco, Champions League, ore 21:00) Liverpool (in Liverpool-Bologna, Champions League, ore 21:00)

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Bologna , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Lille-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sturm Graz-Club Brugge, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Girona-Feyenoord , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Aston Villa-Bayern Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Benfica-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 8.26 GOLDBET ; 8.33 SNAI; 8.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra in Lille-Real Madrid, Champions League, ore 21:00