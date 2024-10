Aston Villa-Bayern Monaco, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Bayern Monaco è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per tradizione europea e per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione (cinque vittorie e un pareggio con ben ventisei gol segnati) il Bayern Monaco parte con i favori del pronostico, ma superare l’Aston Villa non sarà una passeggiata. La squadra allenata da Emery sa giocare ad altissima intensità, nello scorso campionato ha tenuto testa alle big di Premier League e finora ha perso una sola partita, vincendone sei.

Per tenere a bada gli scatenati Musiala, Olise e Gnabry, serviranno però ritmi altissimi per tutta la durata della partita. Se riuscirà a mantenerli grazie all’abilità dell’allenatore Emerym che ha già battuto il Bayern Monaco in carriera in due occasioni, l’Aston Villa avrà maggiori possibilità di tenere in equilibrio la partita fino alla fine.

Come vedere Aston Villa-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 al Villa Park di Birmingham in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2 + OVER 1,5” è quotato a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Bayern Monaco dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bayern Monaco

ASTON VILLA (4-4-2): E. Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Onana, Tielemans, Ramsey; Rogers, Watkins.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2