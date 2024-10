PSV-Sporting CP, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSV-Sporting CP è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’esordio nella nuova edizione della Champions League è stato disastroso per il PSV, preso a pallate dalla Juventus col risultato di 3-1. Un risultato giusto, perché il PSV non ha fatto granché in fase offensiva e ha difeso male. Contro lo Sporting CP ci sarà grande voglia di rifarsi, e per provare a qualificarsi gli olandesi dovranno sfruttare al massimo le partite giocate al Philip Stadion dove solitamente hanno una marcia in più.

In casa in Champions League il PSV è imbattuto da sei partite e ha evitato la sconfitta anche contro due big come Arsenal e Borussia Dortmund. Lo Sporting CP che viene da otto vittorie consecutive in tutte le competizioni con 27 gol segnati e appena due subiti fa sicuramente paura, anche perché può contare sul suo attaccante Gyokers in uno stato di forma eccezionale: nell’ultima partita ha interrotto una serie di nove incontri consecutivi tra club e nazionale in cui è sempre andato a segno, 14 gol in 9 partite.

Come vedere PSV-Sporting CP in diretta tv e in streaming

PSV-Sporting CP è in programma martedì alle 21:00 al Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X + OVER 1,5” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il PSV dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Le probabili formazioni di PSV-Sporting CP

PSV (4-3-3): Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Tillman; Bakayoko, L. de Jong, Lang.

SPORTING CP (4-3-3): Israel; Debast, Diomande, Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Harder.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2