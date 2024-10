Hamilton sconcertante: fan in lacrime

Hamilton sconcertante: uno dei più forti piloti della storia della Formula Uno ha concesso una lunga intervista. Fan tramortiti

Ci sono quei campioni che fanno la storia di alcuni sport e che verranno, giustamente, ricordati per sempre. Uno di questi, nella Formula Uno, è senza dubbio Lewis Hamilton che ha anche deciso di chiudere, quasi sicuramente, la propria carriera dentro la Ferrari.

Il sette volte campione del mondo è, indiscutibilmente, uno degli uomini più ricchi e famosi del mondo. Un campione vero, dentro e fuori la pista che nei giorni scorsi si è raccontato in una lunga intervista al Times. Tornando anche indietro e parlando di quella che è stata la sua adolescenza. Alcune vicende lo hanno toccato profondamente e lui ne ha svelato alcuni particolari che hanno tramortito i suoi fan. Poi, certo, nel corso degli anni le rivincite se l’è prese davvero tutte.

Hamilton sconcertante, le rivelazioni choc

Lewis Hamilton ha dichiarato di avere avuto dei problemi di salute mentale. Si è parlato di depressione: “Fin da piccolo, quando avevo circa 13 anni. Credo sia stata la pressione delle gare e le difficoltà a scuola. Il bullismo. Non avevo nessuno con cui parlare”, ha detto senza girarci intorno il campione inglese. Mettendo a nudo quelle che sono state le sue fragilità nel corso della giovinezza.

“Ho parlato con una donna, anni fa, ma non mi è stata di grande aiuto. Oggi vorrei trovare qualcuno“. “Stai imparando a conoscere le cose che ti sono state trasmesse dai tuoi genitori, a notare questi schemi, a capire come reagisci alle cose e come puoi cambiarli. Così, quello che poteva farmi arrabbiare in passato, oggi non mi fa più arrabbiare. Sono molto più raffinato” ha concluso Hamilton. Dimostrando ancora una volta di essere unico in tutto quello che dice e soprattutto in tutto quello che fa. E i tifosi della Ferrari, dal proprio canto, non vedono l’ora di vederlo da vicino. Sognando ancora una volta di tornare a vincere, insieme.