Borussia Dortmund-Celtic, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Celtic è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sfida del Signal Iduna Park mette a confronto due squadre che hanno vinto all’esordio: il Borussia Dortmund ha superato 3-0 il Club Brugge, il Celtic ha demolito col risultato di 5-1 il malcapitato Slovan Bratislava. Gli scozzesi in campo europeo sono temibili in casa anche quando giocano contro le “big”, mentre in trasferta il rendimento cala vistosamente.

Non è un caso se hanno sempre perso nelle ultime cinque trasferte di Champions League, subendo in totale diciotto gol. Il Borussia Dortmund, finalista della scorsa edizione, ha dato spettacolo nelle ultime quattro partite disputate tra campionato e Champions: quattro over 2,5 consecutivi con 12 gol segnati e 9 subiti, segno che in difesa c’è qualcosa da registrare.

Come vedere Borussia Dortmund-Celtic in diretta tv e in streaming

Borussia Dortmund-Celtic è in programma martedì alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1” è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno “over 2,5” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Celtic

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Yan Couto, Süle, Schlotterbeck, Ryerson; Gross, Can; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1