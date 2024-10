Grossi guai per Berrettini: ultim’ora drammatica

Grossi guai per Berrettini: il tennista azzurro si è ritirato per un infortunio agli addominali dopo il primo set a Tokyo. E le notizie non sono piacevoli

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Che come vi abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri rischia seriamente di dover saltare le finali di Coppa Davis che sono in programma a Malaga. Il tennista azzurro si è ritirato dal torneo Masters 500 di Tokyo dopo aver vinto il primo set contro Fils.

Un problema agli addominali, uno di quelli che lo ha costretto a stare fermo per diverso tempo nel corso degli ultimi anni. Berrettini ha alzato bandiera bianca e nemmeno i massaggi che gli sono stati praticati nel corso dello stop forzato hanno dato beneficio. Insomma, tutti sulle spine in attesa di notizie. E, di notizie, ne ha date Guido Monaco, commentatore di EuroSport, che si è espresso in questo modo sulle condizioni di Berrettini. Le parole sono state trascritte dal sito oasport.it.

Grossi guai per Berrettini, le sue condizioni

“Il problema sembra essere sempre lo stesso: alla fine del primo set ha indicato sempre il lato sinistro alto, all’altezza del costato. Lo abbiamo imparato a conoscere alle Finals e in altre circostanze in cui è saltato fuori: è un muscolo profondo, non è solo l’addominale che magari può essere un affaticamento. Mi sembra che sia qualcosa di profondo, che magari torna fuori anche per paura, lo abbiamo visto più volte preoccuparsi quando sente una minima fitta e oggi credo che abbia sentito qualcosa in più“.

Lo stesso Monaco ha poi aggiunto: “Un grande peccato perché stavano giocando una grandissima partita, di un livello veramente alto, godo sempre tanto delle partite di Berrettini perché è l’unico giocatore che ragiona così a ogni punto, che riesce a risolvere problemi tattici con tante armi, si stava muovendo benissimo. Ha vinto il set perché l’altro non stava capendo cosa stava succedendo, poi si è ritirato e dobbiamo capire l’entità, se è stato precauzionale o se ha sentito qualcosa di più. È un problema di cui non puoi sapere molto a breve se non fai una risonanza“.