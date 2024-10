Slovan Bratislava-Manchester City, Champions League: tv, formazione, pronostici

Slovan Bratislava-Manchester City è una partita valida per la seconda giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

La nuova formula della Champions League permette anche a delle squadre, sicuramente meno importanti, di essere nella massima competizione europea. E soprattutto permette a squadre attrezzate, come il Manchester City in questo caso, di avere degli impegni facilissimi, almeno sulla carta. Anzi, togliamo proprio “la carta”: questo match ha poco da raccontare per quanto riguarda il lato sportivo.

La squadra di Guardiola è delle maggiori candidate alla vittoria finale, insieme al Real Madrid ovviamente. E dopo aver pareggiato zero a zero contro l’Inter in casa ha bisogno di prendersi la prima vittoria anche in Europa. Anche per mettersi alle spalle il pareggio, che comunque ci può stare, contro il Newcastle in Premier League. Dalle previsioni della viglia, Pep, non dovrebbe fare nemmeno chissà quale turnover, anche se avrebbe la possibilità. Quindi con Haaland lì davanti – candidato ad almeno un gol, forse anche due, ci si potrebbe provare – ha la strada in discesa.

E dalla parte dei padroni di casa? Ovvio che si può dire poco. Ovvio che per lo Slovan Bratislava sarà una notte comunque di festa. Perché se perdi 5-1 contro il Celtic al debutto non puoi, oggettivamente, pensare a qualcosa di diverso di una eliminazione dopo le prime otto, e uniche partite, che si giocheranno in questa campagna europea.

Dove vedere Slovan Bratislava-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Slovan Bratislava-Manchester City, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma martedì 1 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.04 su Goldbet e Lottomatica e anche su Snai la pensano in questo modo.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Potrebbe sicuramente dilagare il Manchester City. Potrebbe regalare una notte ricca di gol ai propri tifosi. Con la certezza, e non sensazione, che il match si sbloccherà già nei primi 45minuti. Occhio, come detto prima, anche alla possibile rete di Haaland. Ci si può tentare, anche magari in una doppietta (o tripletta) dell’attaccante norvegese. Il match, come detto, non può essere minimamente in discussione e, la via della rete, la dovrebbero trovare solamente gli ospiti.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Manchester City

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev; Kucka, Ignatenko, Tolic; Barseghyan, Strelec, Weiss Jr.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Matheus Nunes, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5