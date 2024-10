I pronostici di martedì 1 ottobre: Champions League

I pronostici di martedì 1 ottobre, inizia la seconda giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Inter e Milan.

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League prende il via questo martedì con due squadre italiane in campo. L’Inter ha un’occasione ghiotta per centrare la prima vittoria dopo il convincente pareggio all’Ethiad contro il Manchester City: la Stella Rossa è assolutamente alla portata e c’è da aspettarsi una vittoria rotonda, anche perché una differenza reti positiva potrebbe risultare molto utile nei casi di arrivo a pari merito.

Ben più complicato l’impegno del Milan, ospite dei campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen che sono usciti indenni dallo scontro diretto di sabato col Bayern Monaco e all’esordio hanno vinto di goleada in casa del Feyenoord.

I pronostici sulle altre partite

Vittoria interna altamente probabile anche per il Borussia Dortmund contro il Celtic e goleada in arrivo per il Manchester City contro lo Slovan Bratislava.

Le due principali indiziate tra le partite da almeno un gol per squadra sono l’attesissima sfida tra Arsenal e PSG e quella tra il PSV e lo Sporting CP dello scatenato Viktor Gyökeres.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Stoccarda vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Stoccarda-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Celtic, Champions League, ore 21:00)

(in Borussia Dortmund-Celtic, Champions League, ore 21:00) Inter (in Inter-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00)

(in Inter-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Milan, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Slovan Bratislava-Manchester City , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Borussia Dortmund-Celtic , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Barcellona-Young Boys, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Arsenal-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSV-Sporting CP , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayer Leverkusen-Milan, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Salisburgo vincente e almeno un gol per squadra in Salisburgo-Brest, Champions League, ore 18:45