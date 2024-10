Arsenal-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Arsenal-PSG è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle partite più interessanti (e potenzialmente avvincenti) della seconda giornata della fase campionato della Champions League ’24-’25 si gioca all’Emirates Stadium di Londra, tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo: Arsenal e PSG. I Gunners due settimane fa hanno rischiato grosso a Bergamo contro l’Atalanta e se non sono tornati a casa con una sconfitta sul groppone è merito principalmente del portiere Raya, strepitoso con la doppia parata sul calcio di rigore tirato dal centravanti nerazzurro Retegui. Uno 0-0 dal peso specifico importante, insomma.

Ha faticato anche la squadra di Luis Enrique, che all’esordio ha piegato il non irresistibile Girona solamente al ’90 grazie ad una autorete di Gazzaniga (1-0). Parliamo, in ogni caso, di due squadre che nei rispettivi campionati sono ancora imbattute: l’Arsenal finora ha fatto registrare 4 vittorie e 2 pareggi e sabato scorso, dopo essere andati vicinissimi all’impresa in casa di una diretta concorrente come il Manchester City, i londinesi sono tornati a vincere battendo il Leicester al termine di un match rocambolesco, deciso nei minuti finali (4-2). Più netto il successo del PSG sul Rennes: i parigini, trascinati dal talentino Barcola, hanno archiviato senza problemi la pratica Rennes, dimenticando subito il mezzo passo falso con il Reims della settimana precedente. Luis Enrique e i suoi uomini sono primi in coabitazione con il Monaco, quelli di Mikel Arteta – il tecnico basco ha giocato a Parigi da giocatore – hanno invece un punto in meno del Liverpool capolista.

Dembélé non convocato da Luis Enrique

I due allenatori sono entrambi alle prese con qualche problema di infortuni. Luis Enrique è senza Hernandez, Kimpembe e Gonçalo Ramos, ma spera di ritrovare quantomeno Donnarumma e Vitinha, assenti in campionato. Dovrebbero restare in panchina Nuno Mendes, Asensio e Doue, mentre Dembélé a sorpresa non è stato convocato (alla base ci sarebbe una lite con Luis Enrique).

Tanti indisponibili anche in casa Arsenal: mancheranno all’appello Merino, Tomiyasu, Tierney e Zinchenko. Dal 1′ rivedremo nuovamente l’ex Bologna Calafiori, autore di un’altra prestazione positiva con il Leicester.

Come vedere Arsenal-PSG in diretta tv e in streaming

Arsenal-PSG è in programma martedì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG avrà anche faticato nella prima uscita in Champions ma finora non sembra aver risentito della partenza di Mbappé, con il talentuoso Barcola che non sta facendo rimpiangere l’attuale attaccante del Real Madrid. Crediamo perciò che i parigini non partano battuti. E che possano dar vita ad un match equilibrato e potenzialmente spettacolare, in cui con ogni probabilità entrambe le squadre troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Arsenal-PSG

ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo; Fabian Ruiz, Joao Neves, Zaïre-Emery; Lee, Kolo Muani, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2