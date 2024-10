Barcellona-Young Boys, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Barcellona-Young Boys è una partita valida per la seconda giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Dimenticare immediatamente la legnata contro l’Osasuna in campionato. Riprendere la corsa in Champions League. Scartare dalla testa i problemi che si sono visti in campionato. Diciamo che il Barcellona di Flick ha diversi obiettivi per la seconda giornata europea contro lo Young Boys.

Ieri è arrivato Szczesny e il portiere nel prossimo fine settimana potrebbe anche essere convocato. Chiuso il mercato, quindi, i catalani devono concentrarsi sulla coppa. Soprattutto perché l’inizio è stato tragico, con una sconfitta contro il Monaco. Il nuovo format, con otto partite e una classifica finale, non fa rischiare nulla per il momento. Ma è evidente che servono i primi punti. I primi tre punti. E gli svizzeri sono un avversario che aiuta: i gialloneri in casa, all’esordio, hanno perso contro l’Aston Villa, dimostrando di non avere forse le qualità di rimanere in Europa dopo questa prima fase. Anzi, siamo sicuri, viste le squadre che ci sono, che lo Young Boys uscirà quasi sicuramente. Troppo netto il divario con quasi tutte le altre contendenti.

Dove vedere Barcellona-Young Boys in diretta tv e in streaming

La sfida Barcellona-Young Boys, valida per la seconda giornata della nuova Champions League, è in programma martedì 1 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.08 su Goldbet e Lottomatica e a 1.07 su Snai

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara mai in discussione. Sfida che vedrà il Barcellona vincere senza problemi e magari anche mantenendo la porta inviolata, che è un passo importante per guardare con un certo ottimismo al futuro. Match che si sbloccherà nel primo tempo e che dovrebbe anche regalare almeno un gol a Lewandowski. Quindi tutto in discesa, almeno per una notte, per gli spagnoli.

Le probabili formazioni di Barcellona-Young Boys

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamal, Lewandowski, Raphinha.

YOUNG BOYS (4-5-1): Van Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0