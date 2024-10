Bayer Leverkusen-Milan, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Milan è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo due settimane il Milan si rituffa nella Champions League con uno stato d’animo completamente diverso. Le vittorie ottenute contro l’Inter nel derby (1-2) e contro il Lecce sabato scorso (3-0) hanno ridato nuova linfa ai rossoneri ma soprattutto hanno reso più salda la panchina di Paulo Fonseca, a rischio esonero dopo il tonfo con il Liverpool (1-3) nella prima giornata della nuova fase campionato della coppa dalle grandi orecchie.

Il nuovo assetto tattico deciso dal tecnico portoghese – è passato dal 4-2-3-1 ad un più scolastico 4-4-2, che in fase di possesso si trasforma in 4-2-4 – sembra esaltare le caratteristiche dei giocatori più talentuosi (lo statunitense Pulisic su tutti) ma allo stesso tempo ha dato anche maggiore solidità e non a caso il Milan nelle ultime due partite (Inter e Lecce) ha subito un solo gol, facendo registrare anche un clean sheet (il secondo in stagione dopo quello con il Venezia. Theo Hernandez e compagni adesso devono provare a voltare pagina anche in Champions League: dopo i Reds li attende un altro impegno complicato, visto che affronteranno il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania in carica. Rispetto alla passata stagione, le Aspirine appaiono più vulnerabili ma finora hanno incassato una sola sconfitta, in campionato contro il Lipsia. All’esordio in coppa hanno travolto 4-0 il Feyenoord in trasferta: da allora hanno battuto il Wolfsburg dopo un rocambolesco 4-3 e sabato scorso hanno tenuto testa al Bayern Monaco, pareggiando 1-1 all’Allianz Arena.

Fonseca ritrova Calabria ed in difesa, accanto a Pavlovic, dovrebbe giocare Gabbia, favorito su Tomori. Fofana e Reijnders giocheranno in mezzo, Pulisic e Leao sulle fasce. Davanti riecco la coppia Abraham-Morata. Niente defezioni nel Leverkusen: in attacco Boniface sarà supportato da Terrier e Wirtz.

Come vedere Bayer Leverkusen-Milan in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Milan è in programma martedì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan non è favorito ma c’è da aspettarsi una reazione anche in Champions League da parte dei rossoneri, anche se l’avversario appare superiore. A Leverkusen i gol non dovrebbero mancare, visto che entrambe le squadre brillano in fase di possesso palla e tendono a concedere qualcosa nella propria metà campo.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Milan

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface.

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Abraham, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2